Alexandru Arșinel a trecut prin momente groaznice! Casa marelui actor a fost spartă de cinci ori

Alexandru Arșinel deține o frumoasă casă în localitatea 2 Mai. Aceasta este pusă la închiriat pe perioada verii, iar mulți turiști aleg să se cazeze aici.

Totuși, de-a lungul timpului, au fost și momente când această proprietate i-a dat bătăi de cap cunoscutului actor, din cauză că a fost spartă de câteva ori.

Casa a fost dată spre închiriere de mai mult de trei ani, fiind printre unitățile de cazare preferate ale turiștilor deoarece se află la doar 2 minute de plajă. De asemenea, în aproprierea casei lui Alexandru Arșinel se află și casa regretatei artiste Stela Popescu.

Suma uriașă pe care turiștii o scot din buzunar dacă vor să se cazeze aici

Casa de pe litoral are trei dormitoare, o bucătărie și o grădină unde se află și un grătar. Acesta poate fi închiriată doar pentru un grup de persoane, iar prețul în timpul lunii august poate ajunge și la 7.000 de lei.

Casa a fost renovată recent la exterior, în timp ce curtea spațioasă are și o grădină plină cu flori, perfect îngrijită. Proprietatea lui Alexandru Arșinel este una foarte frumoasă, având în vedere că dormitoarele au vedere la mare.

Casa de pe litoral a fost spartă de mai multe ori

Cunoscutul actor a povestit că proprietatea sa a fost spartă de cinci ori și că hoții au durat un frigider și mașina de spălat. Acest lucru se întâmpla în anul 2014.

„Au spart-o în decurs de trei zile de două ori. Si anul acesta încă de trei ori. Unul după altul. Acum au furat un frigider, masina de spălat”, spunea actorul Alexandru Arșinel în urmă cu ceva timp.

Alexandru Arșinel are probleme de sănătate

Deși au existat mai multe speculații precum că actorul Alexandru Arșinel ar fi într-o stare gravă de sănătate, teologul Valentin Guia susține că actorul va reveni în curând acasă. El l-a vizitat în această săptămână pe Arșinel la spital.

„Am vorbit cu unul dintre băieții lui. Maestrul este bine, în măsura în care poate să fie bine. În următoarele zile va reveni acasă (…) De pe patul de spital v-a transmis că dragostea pe care i-o purtați cu toții e singurul lucru care-l ajută să rămână pe această lume.”, a precizat teologul citat de România TV.

„Au fost fake news-uri. Nu are nicio infecție nosocomială. Are niște probleme firești la 83 de ani. Este slăbit, are un transplant, un stent la inimă, diabet, dar este bine.

(…) Vă iubește enorm de mult, trăiește și respiră pentru țara asta. Se pare că Dumnezeu o să-l mai lase. Am vorbit și cu Teodosie… La Liturghia celor bolnavi, vă rog să-l pomeniți!”, a dezvăluit teologul Valentin Guia.