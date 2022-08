BREAKING NEWS: Zeci de rachete, lansate din Fâşia Gaza spre Israel

Surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene au anunțat că zeci de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza spre Israel. Decizia de a lansa aceste rachete vine după ce, în cursul zilei de vineri, 5 august, partea israeliană a lansat mai multe atacuri aeriene.

Rachetele palestiniene au fost lansate spre sudul și centru Israelului, spre orașele Ashdod, Sderot, Ashkelon, Holon şi Yavne, precum şi spre comunităţile Bat Yam şi Rishon Lezion, suburbii ale oraşului Tel Aviv.

De partea cealaltă, Israelul a activat sistemele antiaeriene, precum și instalațiile antibalistice Domnul de Fier. Acesta din urmă este menit să intercepteze rachetele care vin din Fâșia Gaza. Autoritățile din Israel spun că cele mai multe rachete au fost interceptate, nefiind înregistrate nicio victimă, chiar dacă o rachetă a lovit o casă din Ashkelon.

Au fost convocați rezerviștii

Benjamin Gantz, ministrul israelian al Apărării, a decis să convoace 25 de mii de rezerviști, pe fondul acestor tensiuni amplificate. De asemenea, Guvernul din Israel a anunțat că operaţiunea militară vizează poziţii ale grupului islamist Jihadul Islamic.

Presa internațională scrie că această operațiune a început din cauza riscurilor producerii unor acțiuni ale grupurilor islamiste palestiniene ca reacție la arestarea unui lider al organizației Jihadul Islamic, Bassam al-Saadi, într-o operaţiune desfăşurată în Jenin, Cisiordania.

Palestina condamnă vehement atacurile Israelului

Bombardamentele care au avut loc în Fâșia Gaza au fost condamnate vehement de către președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, arată presa internațională. Pe fondul acestor bombardamente, care s-au petrecut pe teritoriul palestinian aflat sub controlul organizației islamiste Hamas, președintele Abbad a cerut intervenția comunității internaționale.

„Preşedinţia palestiniană condamnă agresiunea israeliană împotriva poporului nostru din Fâşia Gaza, cere încetarea imediată a atacurilor şi consideră că forţele de ocupaţie sunt responsabile de escaladarea crizei”, anunţă biroul preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Președinția Autorității Palestiniene, sediul la Ramallah, mai spune că „președintele palestinian cere comunităţii internaţionale să forţeze Israelul să oprească agresiunea împotriva poporului nostru oriunde, inclusiv în Fâşia Gaza, şi să furnizeze protecţie internaţională”.

Escaladarea tensiunilor a dus la atacurile Israelului

Israelul a atacat vineri cu avioane de război Fâșia Gaza asediată, ucigând cel puțin 10 persoane, printre care un comandant al grupării Jihadul Islamic și o tânără.

Taysir al-Jabari, un comandant al Brigăzilor al-Quds, ramura militară a Jihadului Islamic, a murit într-un raid aerian asupra unui apartament din Turnul Palestinei, în centrul orașului Gaza, a declarat grupul.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 10 persoane au fost ucise, inclusiv al-Jabari și o fetiță de cinci ani. Cel puțin 55 de persoane au fost rănite și sunt tratate în spitale ca urmare a raidurilor israeliene.

Fumul a ieșit de la etajul șapte al clădirii din orașul Gaza. Echipele de protecție civilă s-au grăbit la fața locului pentru a evacua oamenii și a stinge un incendiu provocat de atac.

„Tocmai am luat prânzul de vineri și copiii mei se jucau. Dintr-o dată, o explozie uriașă a lovit turnul în care locuim. Am fugit de acolo. Sunetul a fost masiv. Am fost foarte șocați, deoarece locul este plin de civili. Am văzut mulți răniți care au fost evacuați”, a declarat un locuitor pentru Al Jazeera, cu hainele acoperite de sânge.