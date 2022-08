Palestina condamnă vehement atacurile Israelului! Se cere ajutorul comunității internaționale

Bombardamentele care au avut loc în Fâșia Gaza au fost condamnate vehement de către președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, arată presa internațională. Pe fondul acestor bombardamente, care s-au petrecut pe teritoriul palestinian aflat sub controlul organizației islamiste Hamas, președintele Abbad a cerut intervenția comunității internaționale.

„Preşedinţia palestiniană condamnă agresiunea israeliană împotriva poporului nostru din Fâşia Gaza, cere încetarea imediată a atacurilor şi consideră că forţele de ocupaţie sunt responsabile de escaladarea crizei”, anunţă biroul preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Președinția Autorității Palestiniene, sediul la Ramallah, mai spune că „președintele palestinian cere comunităţii internaţionale să forţeze Israelul să oprească agresiunea împotriva poporului nostru oriunde, inclusiv în Fâşia Gaza, şi să furnizeze protecţie internaţională”.

Israelul lovește Gaza cu atacuri aeriene pe fondul escaladării tensiunilor

Israelul a atacat vineri cu avioane de război Fâșia Gaza asediată, ucigând cel puțin 10 persoane, printre care un comandant al grupării Jihadul Islamic și o tânără.

Taysir al-Jabari, un comandant al Brigăzilor al-Quds, ramura militară a Jihadului Islamic, a murit într-un raid aerian asupra unui apartament din Turnul Palestinei, în centrul orașului Gaza, a declarat grupul.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 10 persoane au fost ucise, inclusiv al-Jabari și o fetiță de cinci ani. Cel puțin 55 de persoane au fost rănite și sunt tratate în spitale ca urmare a raidurilor israeliene.

Fumul a ieșit de la etajul șapte al clădirii din orașul Gaza. Echipele de protecție civilă s-au grăbit la fața locului pentru a evacua oamenii și a stinge un incendiu provocat de atac.

„Tocmai am luat prânzul de vineri și copiii mei se jucau. Dintr-o dată, o explozie uriașă a lovit turnul în care locuim. Am fugit de acolo. Sunetul a fost masiv. Am fost foarte șocați, deoarece locul este plin de civili. Am văzut mulți răniți care au fost evacuați”, a declarat un locuitor pentru Al Jazeera, cu hainele acoperite de sânge.

Mai multe explozii au putut fi auzite și văzute în toată Gaza

Dronele de recunoaștere israeliene puteau fi auzite plutind deasupra enclavei asediate. Atacurile au lovit, de asemenea, zonele sudice din Khan Younis și Rafah, precum și cartierul al-Shuja’iya. Noi lovituri aeriene au lovit, de asemenea, estul Fâșiei Gaza, avioanele de vânătoare israeliene continuând să survoleze vineri seara orașul dens populat.

Atacurile au avut loc după câteva zile de tensiuni cu Jihadul Islamic, după arestarea liderului palestinian de rang înalt Bassam al-Saadi în orașul Jenin din Cisiordania ocupată.

De asemenea, au avut loc după zile de închidere a frontierelor, inclusiv închiderea punctului de trecere comercial Karam Abu Salem, care este responsabil pentru fluxul de combustibil necesar pentru singura centrală electrică din Gaza.

Într-o declarație, Jihadul Islamic a spus: „Inamicul a început un război care vizează poporul nostru, iar noi toți avem datoria de a ne apăra pe noi înșine și pe poporul nostru și de a nu permite inamicului să scape cu acțiunile sale care au ca scop subminarea rezistenței și a fermității naționale”.

Ghazi Hamad, un oficial de rang înalt al Hamas a declarat că ultimul atac este „o crimă brutală, un masacru făcut de ocupația israeliană împotriva poporului nostru”.