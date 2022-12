A fost un an destul de greu pentru Viorel și Oana Lis. Fostul primar al Capitalei s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar Oana a fost nevoită să ceară ajutor pe Facebook pentru a putea plăti terapia.

De ce iese Oana Lis singură în oraș?

Oana Lis a dezvăluit de ce preferă să iasă singură în oraș. Aceasta a mărturisit că a fost dezamăgită de mulți oameni pe care îi considera prieteni, și a învățat să fie singură.

„Numai cine trece prin așa ceva poate să înțeleagă și pare ceva atât de simplu, să stai tu cu tine, tu cu gândurile tale, dar este foarte greu, mai ales cum eu aveam traume din copilărie, îmi era foarte greu să conștientizez anumite lucruri, anumite gânduri și atunci preferam să stăm în companii proaste, poate uneori cu prieteni falși, să trecem cu vederea anumite lucruri, doar ca să nu stăm singuri.

Eu sunt o persoană sociabilă și îmi place să ies, dar am avut multe dezamăgiri de la așa ziși prieteni sau oameni apropiați, care, după ce am avut și eu nevoie la greu, nu au mai fost alături de mine, au fost alături doar atunci când aveam bani și ne mergea bine, și am învățat să fiu eu cu mine, mai ales în perioada asta a sărbătorilor, tot din frica asta să nu rămânem singuri, mergem să ieșim cu tot felul de prieteni”, a declarat aceasta pentru Antena Stars.

Nimeni nu l-a căutat pe Viorel Lis de Crăciun

De asemenea, Oana Lis a spus că este foarte tristă că nimeni nu l-a căutat pe soțul său de Crăciun.

„După ce am trecut anul acesta prin momente foarte grele, internări, experiențe aproape de moarte, cu infarctul (…) el e foarte fericit că este acasă, că este cu mine, eu încerc să am grijă de el cum pot. La început era trist în prima zi că nu avea niciun mesaj de la nimeni, e primul an în care nu a primit niciun mesaj, dar ușor, ușor, a doua zi de Crăciun, l-au mai sunat, a mai primit vreo 2-3 mesaje, dar primul l-a primit de la mine, i-am zis: hai, că dacă nu ai primit mesaje, îți dau eu”, a mai spus ea.