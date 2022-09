Nicușor Dan estimează că problema căldurii din București va fi rezolvată în doi-trei ani

Edilul general a explicat că Bucureștiul va avea anul viitor aproximativ 15 șantiere deschise, iar „iarna viitoare o să fie mult mai bine decât iarna asta”.

„Anul viitor o să avem cam 15 șantiere deschise, pentru că foarte curând o să semnăm contracte pe segmentele care vin din bani europeni şi o să ajungem să facem – pentru că e obligatoriu, conform contractului – 50 de kilometri pe an. Şi atunci, iarna viitoare o să fie mult mai bine decât iarna asta. În doi-trei ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală în Bucureşti”, a declarat Nicușor Dan la B1Tv.

De asemenea, acesta a menţionat că aproximativ 30 de kilometri de reţea de termoficare ar fi trebuit reparaţi în fiecare an, dar că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Reţeaua principală are 1.000 de kilometri şi mai sunt 3.000 de kilometri pe reţele secundare, dar acolo pierderile sunt mai mici, pentru că distanţele sunt mai scurte. Reţeaua principală, dacă o întreţii, ar trebui să ai un ritm cam de 30 de kilometri pe an, ca să nu ai niciodată probleme. Problema este că noi, ani de zile, am făcut cinci-şase-şapte kilometri, şi atunci kilometrii de conductă care nu sunt schimbaţi s-au acumulat. Ca să o refacem cu totul durează 20 de ani. Dar ca să ne întoarcem unde eram ca şi calitate a serviciului acum zece ani, durează doi-trei ani”, a completat edilul.

Primarul general al Capitalei a spus și că actuala situaţie în ce priveşte termoficarea este „rezultatul inacţiunii de cel puţin zece ani de zile”. În acest sens, a menţionat că în ultimii zece ani, în ce priveşte obligaţiile de plată la termie, s-au alocat anual mai puţin de 700 de milioane de lei, în condiţiile în care necesarul era de 950 de milioane.

Astfel, în aceşti zece ani, s-au acumulat 2,5 miliarde de lei neachitaţi, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru investiţii, spune Nicuşor Dan.

Bucureștenii, a treia iarnă consecutivă în frig?

Planul de măsuri în domeniul energetic pentru iarna 2022-2023 este pe masa Guvernului, documentul fiind însă ținut la secret. Potrivit unor surse, în planul menționat, Executivul admite că în această iarnă asigurarea aprovizionării cu gaze va fi problematică. Românii racordați la rețeaua de termoficare ar putea apela în această iarnă la încălzirea electrică. Potrivit estimărilor, oamenii vor ajunge să încălzească locuințele ca pe vremuri, cu reșouri sau calorifere electrice.

Jurnalistul EVZ Robert Turcescu și invitații săi în podcastul EVZ Play de miercuri au comentat măsurile anunțate de autorități pentru a contracara o iarnă a cărei sumbră perspectivă a înfricoșat chiar și prosperul Occident. Însă cei care au motivele de îngrijorare cele mai serioase sunt bucureștenii.

„Vreau să vă reamintesc celor care poate trăiți la Cluj, cum e belferul ăsta de Tavi Hoandră, are căldură… În București, de când cu Nicușor Dan, sunt zeci de mii, poate sute de mii de bucureștenii care au făcut frigul de două ierni. 19 grade o să aveți mai mult în case unde aveți sobe, dar dacă va fi vorba să aveți apartamente racordate la sistemul centralizat de încălzire, ați avut și iarna trecută 19 grade, ba chiar 17 grade în casă. Caloriferul va fi exact ca pe vremea lui Ceaușescu, doar un pic dezmorțit, călâi așa. O să ziceți îmi bag în priză ventilatorul, aerul condiționat sau reșoul. Ori îți pică rețeaua, ori îți pică factura. Dacă vor să aibă 19 grade în casă, vor face în așa fel încât vor avea”, a observat Turcescu la EVZ Play.