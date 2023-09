Publicația Tennis up to Date a realizat recent o analiză a situației în care se află Simona Halep. Astfel, jurnaliștii din SUA au găsit o nouă problemă în calea revenirii româncei în tenis.

Potrivit sursei menționate, alte șase câștigătoare de grand slam se pregătesc să revină în circuitul feminin în 2024 și toate vor avea nevoie de wild-card-uri pentru a o face.

Simona Halep întâmpină altă provocare

Jurnaliștii de la publicația Tennis up to Date au subliniat că „există incertitudine în ceea ce o privește pe Simona Halep”.

„Lipsește de un an din turneu și ar putea să se confrunte în continuare cu posibile sancțiuni, cu toate că s-ar putea să fie în cele din urmă declarată nevinovată”, a notat sursa menționată.

Multe dintre comentariile de la articol se concentrează pe situația Simonei Halep. Astfel, fanii se arată cu toții intrigați de motivul pentru care verdictul în cazul ei întârzie atât de mult.

Competiția pentru wildcard-uri la Australian Open este una dificilă, în contextul în care sunt disponibile doar șase locuri.

Tennis up to Date a prezentat apoi situația altor jucătoare. Decizia Carolinei Wozniacki de a se retrage pentru restul anului după înfrângerea recentă suferite în fața lui Coco Gauff la US Open 2023 a creat o provocare pentru Tennis Australia în pregătirile pentru Australian Open din 2024.

Aceasta este situată pe o poziție care nu îi permite accesul direct pe tabloul principal. Astfel, Wozniacki, deținătoare a titlului de la Antipozi, ar putea cere un wild card.

Chiar dacă a avut performanțe bune la ultimele meciuri jucate, Wozniacki a ales să nu participe la evenimente precum Guadalajara și altele. Aceasta și-a concentrat atenția asupra Australian Open ca obiectiv major.

În această cursă pentru revenirea în circuit se alătură alte două deținătoare ale trofeului. Este vorba despre Naomi Osaka, proaspătă mamă. Aceasta și-a exprimat intenția de a reveni în turneu chiar înaintea lui Wozniacki, și Angelique Kerber.

Mai există și alte nume de campioane de turnee de mare șlam care ar putea reveni. Una dintre acestea este Emma Raducanu, care ar putea fi o concurentă. Este vizată și Venus Williams, în cazul în care decide să concureze la aproape 44 de ani.

Mai mult, Garbine Muguruza este un alt nume notabil care vizează o revenire în 2024.