Anul 2021 a adus în jur de 30 de kilometri reţelei de autostrăzi din România, dar şi câteva inaugurări de centuri ocolitoare care au fost începute cu ceva timp în urmă. 2021 este un an în care s-au inaugurat printre cei mai puţini kilometri de autostradă, la ora actuală, în România, autostrăzile însumând 947,6 kilometri.

Astfel, la 30 noiembrie, ultimul lot al Autostrăzii Sebeş-Turda, lotul 2, în lungime de 24,25 kilometri, între Alba Iulia şi Aiud, a fost deschis circulaţiei rutiere, cu restricţii, după şapte ani de la începerea lucrărilor şi cu cinci ani întârziere faţă de termenul avansat iniţial. De asemenea, inaugurarea lotului 2 a venit după trei ani de la deschiderea loturilor 3 şi 4 şi după un an faţă de lotul 1.

Doar 33,5 km noi de autostradă

Atât s-a putut România în 2021, în materie de autostrăzi, ceea ce reprezintă un record negativ. Alin Şerbănescu, reprezentant al ministerul Transporturilor, a spus ce se va întâmpla în 2022 și dacă România va recupera ceva în această privință.

„Nu sunt multe. Sunt Sebeș-Turda, lotul doi, 24.2 km are lotul. Și mai avem 4,5 km de autostrada spre Târgu Mureș. Deci avem un total de 33,5 km. Astea sunt sectoarele de autostrăzi deschise anul acesta”, a precizat Alin Șerbănescu la Antena 3.

Practic, se poate circula integral pe Autostrada Sebeş-Turda, care ar fi trebuit, potrivit planurilor iniţiale, să fie finalizată în 2016, însă, din cauza unor alunecări de teren în zona localităţii Oiejdea, traficul a fost restricţionat în zonă, pe o distanţă de 1,5 kilometri, pe o bandă pe sens, până în primăvara anului 2022 (lunile aprilie-mai). Potrivit Ministerului Transporturilor, pe acest sector se va circula în ambele sensuri, dar pe o singură cale, în regim de drum naţional, cu limitarea vitezei la 60 km/h. Pe restul lotului 2, limitarea este la 100 de km/h.

O altă inaugurare a vizat în 2021 lotul Târgu Mureş-Ungheni din Autostrada Transilvania, care a fost dat în circulaţie pe 6 decembrie, mai devreme cu două luni. Odată cu deschiderea autostrăzii Târgu Mureş – Ungheni, municipiul Târgu Mureş are asigurată o legătură rutieră modernă cu Câmpia Turzii, Cluj Napoca, Sebeş şi Alba Iulia, dar şi cu frontiera de vest a României, ceea ce va scurta timpii de deplasare şi va creşte gradul de siguranţă rutieră.

Anul viitor se anunță ceva mai bun

„Sunt contractele care erau în derulare. Și aici este o problema pe care mulți miniștri au avut-o de-a lungul timpului. S-au grăbit să promită km de autostradă fără să țină cont de modul în care se derulează contractele. E ușor să promiți, mai greu e să vezi realitatea și să gestionezi proiectele. Nu mai promitem km de autostradă. Ceea ce promitem este că vom urmări îndeaproape proiectele și vom face tot ce se poate ca aceste proiecte să nu sufere întârzieri.

Pentru 2022 avem Biharia-Borș, care are 22,55 km, care este în lucru. Avem tronsonul 1 Craiova-Pitești, 17,7 km, tronsonul 2 Craiova-Pitești care are 39,85 km, și la acestea se adaugă podul suspendat de la Brăila care are și drumuri de legătură. Astea sunt proiecte care anul viitor trebuie să se încheie, potrivit contractului.

Nu acceptăm întârzieri. Anul viitor vorbim de finalizarea a 86,5 km de drumuri de mare viteză, pentru că vorbim și de autostrăzi și de drumuri expres”, a mai precizat reprezentantul ministerului Transporturilor.