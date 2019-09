Flavia Mihăşan, fosta vecină de la “Neatza cu Răzvan şi Dani” a devenit mămică pentru prima oară în urmă cu doua luni şi jumătate. Mulţi dintre fanii ei au întrebat-o dacă este gata să se întoarcă la emisiune.

Vedeta de la Antena 1 le-a răspuns acestora printr-o fotografie şi un mesaj pe Instagram.

“Am ales poza asta pentru că mi se pare că ilustrează perfect starea pe care o am acum! Pentru că m-aţi întrebat foarte mulţi dacă mă întorc la @neatzacurazvansidani_oficial am decis să vă raspund aici că momentan, nu, n-o să mă întorc. Bebele este mult prea mic, iar eu sunt prea îndrăgostită de el şi de fiecare moment împreună cu el. Daaaar, ne vom vedea mai des de la noi de acasă, pentru că da, ne facem #VLOG #newbeginnings @neatzacurazvansidani_oficial, baftă în noul sezon!!”, a scris Flavia pe Instagram.

