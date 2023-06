Așadar, Andra a transmis un mesaj special pe pagina sa de socializare, pentru a marca 15 ani alături de Cătălin Măruță.

„Știi că ți-ai găsit jumătatea dacă după 15 ani încă râdeți împreună din orice motiv!”, a scris Andra într-o postare realizată pe Facebook.

Postarea Andrei a strâns mii de reacții

De asemenea, cântăreața a realizat un alt comentariu, în care a subliniat cât de bine se simte alături de Cătălin Măruță.

„Când îmi face Cătălin un compliment și simt că prind aripi”, a mai scris vedeta.

Cătălin Măruță a transmis la rândul său un mesaj special

La rândul său, prezentatorul a scris că se îndrăgostește din nou de Andra, de fiecare dată când aceasta zâmbește.

„Mă îndrăgostesc din nou de ea, de câte ori îmi zâmbește!”, a scris Cătălin Măruță.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar oamenii au felicitat cele două vedete.

„Felicitări!”; „Sunteți frumoși! Felicitări pentru relația voastră!”; „Și la nunta de aur să fiți tot atât de frumoși și fericiți!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Andra a trecut printr-unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei

Amintim că Andra a trecut printr-unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei în ziua de miercuri, 31 mai. Vedeta a participat, alături de surorile ei, la concertul live al lui Beyonce, de la Londra (Anglia), susținut în cadrul turneului său „Renaissance World Tour”. În momentul în care și-a văzut idolul pe scenă, Andra a izbucnit în lacrimi de bucurie.

„Cel puțin o dată în viață, trebuie să vezi un concert live al idolului tău! Am hotărât că nu mai amânăm, așa că: BEYONCE venim! Suntem o gașcă de fane înfocate, promitem să facem atmosferă faină la concert! Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă!”, a scris, miercuri, Andra pe contul ei de Instagram.