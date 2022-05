Statul Major al Forțelor Militare din Ucraina a postat, duminică dimineața, pe rețelele sociale un videoclip în care se observă că un elicopter rusesc Mi-8 a fost doborât de o dronă ucraineană Bayraktar.

Elicopterul Mi-8 se afla la o altitudine redusă pentru a permite soldaților ruși să coboare în rapel pe Insula Șerpilor, însă toată activitatea sa era supravegheată de o dronă ucraineană Bayraktar aflată la o altitudine superioară.

„Și din nou pe Insula Șerpilor. Minus un elicopter rusesc cu tot cu parașutiști. Chiar în aer. Trăiască Ucraina!”, a scris Statul Major al Forțelor Militare din Ucraina pe rețelele sociale.

Potrivit agenției de presă dpa, armata ucraineană a lansat atacuri repetate cu rachete militare asupra Insulei Şerpilor din Marea Neagră, ocupată de trupele ruse, în ultima săptămână.

Comandamentul Sud al armatei ucrainene a declarat că un număr mare de sisteme antiaeriene ruse şi o unitate de comunicaţii au fost distruse de forțele ucrainene. De altfel, 42 de soldaţi ruşi au fost ucişi în raidurile ucrainene asupra Insulei Şerpilor.

Menționăm faptul că informațiile respective nu au putut fi verificate din surse independente. În plus, Guvernul de la Moscova nu a reacţionat, momentan, la declarațiile făcute de forțele ucrainene.

Amintim faptul că, sâmbătă după-amiază, Ministerul Apărării Naționale din Ucraina a informat că flota rusă a pierdut o altă navă de război, ce a fost lovită de drona ucraineană Bayraktar TB2.

„Parada tradițională a flotei rusești din Marea Neagră de pe 9 mai anul acesta va avea loc lângă Insula Șerpilor – pe fundul mării”, a fost mesajul amenințător scris de Ministerul Apărării Naționale din Ucraina pe Twitter.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the “Serna” project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022