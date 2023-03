Potrivit Serviciului de Informații militare din Ucraina, există date că la ultimele evenimente din Rusia de unde sunt imagini, Vladimir Putin ar fi fost înlocuit de sosii.

„Nu știm dacă Putin mai este în viață!” – este declarația bombă a șefului serviciului de informații militare din Ucraina. Kirilo Budanov, șeful serviciului militar de informații, a detaliat că Vladimir Putin ar fi fost înlocuit în ultimele aparații ale sale public de către sosii.

„Nu are nicio influență asupra războiului (boala lui Putin n.r.). Mai ales că există și întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață. Noi avem informații, confirmate, că la ultimele evenimente la care ar fi participat Putin, în realitate, ar fi fost niște persoane care l-au înlocuit”, a spus Budanov, pentru Hotnews.

„În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că (n.r.- lui Putin) i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație„ a mai declarat Budanov.

Budanov este unul dintre cei mai tineri generali

La 37 de ani, Budanov este unul dintre cei mai tineri generali din armata Ucrainei. Potrivit unui articol din Washington Post, ascensiunea acestuia a accelerat după august 2016, când un înalt ofițer din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a fost ucis în Crimeea, de presupuși sabotori ucraineni.

S-a spus că unul dintre agenții speciali ucraineni, care ar fi operat în spatele liniilor inamice, ar fi fost Budanov. Acesta nu a confirmat niciodată participarea la operațiune, dar nici nu a negat-o.

Un an mai târziu, tânărul ofițer a primit „Ordinul Curajului” pentru operațiuni rămase nedezvăluite publicului, iar în 2020, la 34 de ani, Budanov a ajuns șef al Direcției Principale de Informații a Ucrainei.

Considerat „capul” acțiunii de distrugere a podului care leagă Rusia de Crimeea

În 2019, o bombă plasată sub mașina sa a explodat înainte ca ofițerul să se urce la volan. Potrivit surselor citate de Washington Post, în total ar fi existat nu mai puțin de zece tentative de asasinare la adresa lui Budanov.

Șeful serviciului secret al armatei ucrainene ar fi considerat, în ochii Kremlinului, principalul vinovat pentru distrugerea podului care leagă Rusia de Crimeea.