Prezentatorul TV Mircea Badea a ținut sa transmită, în debutul ediției de duminică (22 ianuarie) a emisiunii „În gura presei de la Antena 3 CNN, o „declarație de credință”.

Mircea Badea, despre emisiunea de la Antena 3: „Cât o voi mai face, sper că nu foarte mult timp”

„Încep cu o declarație personală pe care o fac în această emisiune. De aici înainte, cât o voi mai face, sper că nu foarte mult timp, în această emisiune am această declarație de credință.”, a transmis realizatorul de la Antena 3 CNN.

„Turma nu este niciodată răspunsul. Am văzut în trading, în multe lucruri de viață. Cu cât se duc mase mari de oameni într-o anumită direcție, cu atât mai mult, în opinia mea, șansele sunt că direcția este greșită. Eu nu am făcut niciodată parte din turmă. Mă refer, desigur, la opinii. Dacă așa se face, dacă așa se crede, nu. N-am fost niciodată și cu cât îmbătrânesc, chiar nu văd de ce aș face-o.”, a declarat Mircea Badea.

Mircea Badea susține că nu vom intra în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni

În data de 8 decembrie 2023, România a primit un vot nefavorabil la Consiliul JAI în ceea ce privește aderarea țării noastre la Spațiul Schengen, în urma veto-ului impus de Austria. Astfel, eșecul Schengen a fost intens discutat în spațiul public. Mai mult decât atât, unii români au boicotat decizia Austriei în semn de protest. Jurnalistul Mircea Badea a venit cu noi precizări în acest sens. Acesta a declarat că poporul român nu este respectat la nivelul Uniunii Europene.

„Știți de ce nu intrăm? Pentru că nu ne respectă nimeni! Pentru că în primul rând noi nu ne respectăm pe noi și nu suntem așadar demni de respect. Pentru că nu suntem în stare, de fapt, de nimic în afară de how, how, au how, după care sluj și atât. Asta e tot ce știm să facem. Asta e tot ce putem să facem. Asta e tot ce vom face și în continuare.

Deci nu intrăm în Schengen pentru că e un club select și românii nu au ce să caute în clubul ăsta select. Lăsați orice alt argument. Nu intrăm în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni. Şi pe bună dreptate, pentru că suntem de vină. Adică avem partea noastră uriașă de vină în asta cum nu ne respectă. Noi nu suntem în stare să ne apărăm minim românii, limba latină în marea slavă.”, a declarat Mircea Badea în cadrul aceleași emisiuni.