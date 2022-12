Veste cumplită despre Iulia Albu! S-a întâmplat de Crăciun

Iulia Albu, unul dintre cei mai cunoscuți critici de modă din România, are parte de un Crăciun atipic. Din păcate, aceasta a ajuns pe mâna medicilor, iar cel mai probabil starea sa de rău a fost provocată de oboseala acumulată în ultima perioadă.

Prezentatoarea de la Antena Stars i-a speriat pe cei care o urmăresc în mediul online, după ce aceasta a publicat o imagine în care apărea pe un pat de spital. În fotografia respectivă, Iulia Albu apare cu o perfuzie în mână, chiar înainte de Crăciun. Ceea ce i-a speriat cel mai mult pe fani a fost faptul că vedeta nu a oferit niciun detaliu referitor la contextul imaginii.

Iulia Albu s-a mulțumit ca, alături de imagine, să scrie ”Așa, de sărbători”.

Iulia Albu, despre noua relație pe care o are fostul ei soț

În urmă cu câteva luni, Iulia Albu a fost întrebată ce părere are despre noua relație a fostului ei soț, mai ales că acesta a anunțat că se va căsători. Vedeta a povestit că mereu i s-a părut ciudat să i se pună astfel de întrebări legate de viața personală a celui care i-a fost, la un moment dat, soț.

Totuși, prezentatoarea de la Antena Stars le-a urat celor doi casă de piatră.

„Întotdeauna mi s-a părut ciudat ca, atunci când o parte dintr-un cuplu divorțat își găsește o jumătate, să fie întrebată fosta soție, fostul soț, ce părere are in legătura cu asta. Singurul lucru pe care îl am de declarat este că le doresc casă de piatră, să fie cât mai fericiți împreună.

Doamna pare o persoană respectabilă și m-aș bucura ca influența ei asupra fostului meu soț să fie una puternică și, într-un final, fericit, să evităm referirile atât de dese la persoana mea, având în vedere că această relație este între ei doi.

Pentru mine este profund deranjant să primesc mesaje de fiecare dată când fostul meu soț dă interviuri sau apare la televizor că a mai găsit ceva de spus despre mine, după 10 de ani de la divorț”, a declarat Iulia Albu pentru Click.