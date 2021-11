Va fi jale la iarnă, în București! Situația este complicată pentru milioane de români care ar urma să vadă un preț la căldură mai mare de patru ori. Asta pentru că, în ceea ce privește costul gigacaloriei, acesta ar putea ajunge la aproape 1.000 de lei în București. În cazul în care nu se vor da bani de la Guvern, Primăria este într-o “uriașă dificultate”.

Guvernul ar trebui să dea 968 de milioane de lei. Primarul Bucureștiului a susținut că se află într-o uriașă dificultate. Românii nu vor avea de unde să plătească 600 de lei gigacaloria, adică de aproape patru ori mai mult decât acum. În plus, Primăria nu are de unde să dea subvenții de două miliarde de lei din bugetul propriu.

Semnalul Termoenergetica: Am intrat în zona periculoasă

„Am intrat în zona periculoasă”, a susținut directorul Termoenergetica. Potrivit tuturor calculelor, după toate majorările de preț, atât la producție, cât și la transport și distribuție, costul final al gigacaloriei va fi, până la 1 ianuarie, de 980 de lei.

După 1 ianuarie – moment în care TVA la energie termică scade de la 19% la 5%, costul final al gigacaloriei va fi 870 de lei. Aceste cifrele au fost oferite de primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, cu mențiunea că mai trebuie avizat de ANRE.

În acest moment, bucureștenii plătesc tot 164 de lei/Gcal, restul până costul total (era 505 lei, va fi 980) fiind subvenție.

Cât ar putea fi prețul la căldură

Primarul Nicușor Dan și-ar dori să păstreze acest preț și în continuare. Condiția primordială este să primească banii ceruți de la Guvern.

„Pe ipoteza în care Guvernul ne asigură întreaga sumă, bucureştenii vor plăti 164 de lei pe gigacalorie. În ipoteza în care Guvernul nu ar putea să asigure niciun leu, PMB va fi într-o uriaşă dificultate. (…) Eu v-am spus cât este preţul total. (…) În ipoteza în care nu ai un ajutor din partea statului, suntem într-o situaţie imposibilă, adică nu putem pune bucureştenii să plătească 600 de lei şi nici Primăria nu poate să plătească 2 miliarde de lei”, a susţinut Nicuşor Dan.

Primăria Capitalei a cerut Guvernului o alocare de 968 de milioane de lei, din care să poată suporta diferența de preț la energia termică din această iarnă.

Sistemul termoenergetic a intrat în zona periculoasă

Claudiu Creţu, directorul general al Termoenergetica, a arătat că sistemul termoenergetic a intrat în zona periculoasă şi are nevoie de o schimbare reală şi de investiţii. Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei dezbateri privind provocările iernii 2021 – 2022 pentru sistemul energetic naţional.

„Este nevoie de o reformă, care se poate face prin finanţare, de o schimbare reală a acestui sistem, e nevoie de investiţii, de centrale noi, de reţele noi, automatizate, conducerea la distanţă etc. Suntem într-un moment de inflexiune, suntem de mulţi ani în acest moment de inflexiune, am pierdut prea mult timp valoros, am intrat în zona periculoasă, suntem în zona periculoasă şi deja acum ne chinuim să rezistăm”, a afirmat Creţu.

El a menționat că avem probleme în această iarnă, pe de o parte din cauza aprovizionării cu gaze şi pe de alta din cauza preţurilor.