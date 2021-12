Lovitură dură pentru acești români! Vor primi căldură și gaze cu rația. Totul se va întâmpla din 3 ianuarie

Adrian Anghelescu, primarul liberal al municipiului Giurgiu, este dezamăgit de actualul Executiv. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a spus că fără ajutor de la Guvern, oamenii vor avea de suferit din 3 ianuarie. De asemenea, el a mai spus că școlile ar putea trece în mod online din cauză că nu se poate asigura agentul termic în instituțiile de învățământ.

„Am o mâhnire în suflet pentru că la ultima cerere de ajutor pe care am făcut-o către Guvernul României din data de 20 decembrie, astăzi nu am primit un nu, categoric, dar ne înştiinţează că am mai primit nişte bani, astfel încât nu consideră oportun să mai susţină preţul subvenţionat acordat de către Primărie pentru energia termică.

Nu ştim ce vom face în această situaţie. (…) Nu vă ascund faptul că azi ne găsim în situaţia să avem gaz plătit până la data de 3 ianuarie 2022”, a declarat primarul Adrian Anghelescu.

Administrația locală face toate eforturile

Primarul municipiului Giurgiu a spus că administrația locală face toate eforturile pentru ca toate fondurile care se strâng din impozite și din taxe să fie direcționate către achiziția de gaz.

„Nu ştiam atunci când am prelungit prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Giurgiu acea subvenţie de 60% la încălzire că preţul gazului va creşte de şase ori ajungând să cheltuim aproximativ un milliard opt sute de milioane de lei vechi pe zi. Asta înseamnă o cheltuială de aproximativ cinci milioane de euro pe sezonul rece.

Este catastrofal pentru primăriile care nu au agenţi economici importanţi pentru o colectare importantă de TVA. Nu se poate trece peste această iarnă decât iarăşi cu ajutor guvernamental”, a mai declarat Adrian Anghelescu.

Instituțiile de învățământ primesc agent termic după un program

Liberalul Adrian Anghelescu a mai spus că școlile, creșele și grădinițele primesc agent termic după un orar de 12 ore pe zi în intervalul 04:00 – 16:00.

„Îmi pare rău să o spun, mi-aş fi dorit să împărtăşim alte vremuri, dar trebuie să aprovizionăm cu ceea ce avem, vom da raţiile cu care deja bună parte din şcoli, grădiniţe, licee s-au obişnuit, dar să înţeleagă lumea că ăştia sunt banii comunităţii giurgiuvene. Ne întindem cât ne este plapuma şi cerem ajutor şi facem tot posibilul să primim acest ajutor şi să înţeleagă Guvernul României că nu se poate.

Avem nevoie mai ales la spital, nu mai vorbim de creşe sau de grădiniţe, de şcoli, fiindcă ar fi o ruşine pentru noi, ca giurgiuveni, să trimitem elevii în on-line din cauza lipsei banilor pentru achiziţia de gaz pentru încălzire în sistem centralizat.

Sunt alte localităţi din ţară care au primit sume importante pe care nu le pot cheltui şi aici am tras un semnal de alamă şi sper ca cineva să se îndrepte asupra acestui fapt şi să ne pună la dispoziţie măcar o sumă de cinci milioane de lei, minimum necesar pentru lunile următoare”, a încheiat Adrian Anghelescu.