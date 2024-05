Marcel Ciolacu a vorbit despre mai multe subiecte importante, precum salariile și pensiile românilor. Astfel, premierul a susținut că România trebuie să-și mențină ritmul de investiții, astfel încât oamenii să vadă rezultate.

De asemenea, șeful PSD a criticat guvernarea anterioară și deciziile luate de Florin Cîțu.

„Sunt un om de bună credință. Au fost patru ani de guvernare de dreapta, până să intre PSD. Nu s-a mărit pensia, nici salariile, nu s-a respectat legea, s-au făcut împrumuturi. Nu s-a întâmplat nimic. Când am intrat la guvernare, în afară de criza pandemică, energetică, s-a respectat legea cu pensiile, s-au mărit salariile la bugetari. Normal că a scăzut nivelul de trai din cauza inflației. Am mărit la bugetari cu 5% pentru că așa am construit bugetul.

Domnul Cîțu a semnat că în trei ani de zile ajunge la 3% deficit. Cum a putut gândi să ajungă la 3%? Noi estimăm să propunem șapte ani de zile. România trebuie să-și mențină acest ritm de investiții. Am înțeles de la angajații din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul. Guvernul României atât poate. Ca să fie sustenabil nu poate mai mult. Eu lucrez foarte bine la Guvern. Eu nu-mi bat joc de România, nu arunc România într-un haos. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la șantaj. Fac un pas înapoi la șantaj”, a declarat Marcel Ciolacu, conform România TV.