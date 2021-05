Planuri mari pentru premierul Italiei, Mario Draghi: acesta are de gând să combată declinul natalităţii din peninsulă cu ajutorul unui plan ambiţios în valoare de 21 de miliarde de euro.

Printre măsurile prevăzute în acesta se numără şi un venit universal pentru toţi angajaţii.

Cum vrea Mario Draghi să stimuleze familiile italiene?

Rata natalităţii a atins un nivel critic în 2020, scăzând cu circa 16.000 de naşteri faţă de nivelul înregistrat în anul 2019. Este un nou minim, iar experţii spun că totul a plecat de la efectele economice ale pandemiei, impactul resimţindu-se din plin în rândurile femeilor, notează jurnaliştii de la Bloomberg.

“Fără copii, soarta Italiei stă în îmbătrânire, iar apoi în dispariţie”, a spus recent premierul Mario Draghi, cu ocazia unui eveniment menit să semnalizeze importanţă creşterii numărului de familii în Italia.

Mario Draghi a precizat atunci că Guvernul de la Roma are de gând să extindă beneficiile pentru cupluri, dar şi pentru femei, pe listă fiind inclusiv plăţile în cash pentru familiile care au cel puţin un copil.

“Deşi motivele din spatele natalităţii scăzute sunt în cea mare parte de ordin economic, lipsa stabilităţii şi siguranţei sociale joacă, de asemenea, un rol important”, a adăugat premierul Draghi.

Italia, pe podiumul european cu cele mai mici rate ale natalităţii

Aceste măsuri anunţate de prim-ministrul italian vor intra în vigoare începând cu luna iulie a acestui an. Se vor adăuga aproximativ 6 miliarde de euro fondurile deja existente, iar circa 5 miliarde de euro vor fi alocate pentru noile grădiniţe şi şcoli primare.

Doar Spania şi Malta au înregistrat o rată a natalităţii mai slabă decât Italia în 2020. În peninsulă, s-au înregistrat numai 404.000 de naşteri anul trecut, cu 30% sub nivelul din urmă cu 30 de ani, cu o medie de 1,24 copii per femeie, sub media din 2019 de 1,27, arată datele agenţiei naţionale de statistică Istat. Mai mult, pandemia a scurtat şi speranţa de viaţă în Italia cu 14 luni.

Pe de altă parte, în Germania şi în unele ţări din Europa de Est, s-au înregistrat creşteri ale ratei natalităţii în ultimii ani. Totul a venit ca urmare a programelor de susţinere a mamelor, a nivelului alocaţiilor şi a creşterii spaţiului din grădiniţe.

