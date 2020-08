Miercuri, ministrul Sănătății a declarat că suntem în a doua cocoașă a primulii val de coronavirus. În plus, acesta a mai declarat că respectarea regulilor va duce la scăderea numărului zilnic de cazuri cu coronavirus.

Ministrul a mai subliniat că în ultima perioadă s-a înregistrat o scădere a mediei de vârstă a cazurilor de infectare, motiv pentru care există o creștere a cazurilor grave printre persoanele relativ tinere.

„Suntem în cea de-a doua fază sau a doua cocoaşă a primului val pandemic. După cum aţi putut vedea, în ultima săptămână, se încearcă o stabilizare a numărului de cazuri având acel platou în fierăstrău.

Nu ţine doar de noi ca şi sistem medical, iar această pandemie nu se tranşează în spital. Această pandemie se tranşează în prespital. (…)

Respectarea unor reguli va duce la scăderea transmiterii în comunitate şi la scăderea numărului de cazuri. În ultima perioadă, avem o scădere a mediei de vârstă a cazurilor infectate, după cum avem şi o creştere a a numărului de cazuri grave la persoane relativ tinere”, a spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru anunță dezastrul

Nelu Tătaru anunță dezastrul în cazul în care CCR sau Avocatul Poporului mai intervin o singură dată pentru a limita drepturile Guvernului în problema gestionării pandemiei. Această mutare ar putea să ne aducă în scenariul ca la începutul lui septembrie să avem 2800 de cazuri pe zi de infecție cu noul coronavirus, spune Nelu Tătaru.

”Dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului sau CCR, să ne ia pârghiile necesare în cazul unei boli transmisibile…neavând aceste pârghii, nu avem controlul de transmitere în comunitate.

De pe 3 pe 21 iulie, am avut trei săptămâni în care aproape 5.000 de pacienți pozitivi au rămas liberi. Dacă nu vom avea nicio pârghie și nu s-ar putea face nimic, am putea ajunge la 2.800 de cazuri pe zi”, a spus ministrul Sănătății, la Realitatea Plus.

Sursă foto: INQUAM/George Călin