Într-un interviu acordat unui post de televiziune, șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat modul în care vârsta de pensionare va crește în urma noii legi.

Detaliind schimbările propuse, Daniel Baciu a expus mecanismele prin care se va implementa ajustarea vârstei de pensionare conform noilor reglementări. Acest anunț vine în contextul unor modificări semnificative în legislație.

Privind sistemul de pensii, având un impact direct asupra multor cetățeni.

„Nu există acest pericol de o creștere spectaculoasă a vârstei de pensionare. Lucrurile sunt foarte clare, cifrele sunt foarte clare date de comisia naționala de statistică: vârsta de pensionare este normal să fie legată de speranța de viață, așa este în toate țările civilizate, un indicator de care trebuie să ținem seama.

Nu există, în momentul de față, în România o creștere accentuată a speranței de viață ca să avem o creștere a vârstei de pensionare.

Nu avem acest pericol, deci tocmai de asta noi avem o vârstă de pensionare mult mai mică decât țările UE, pentru că acolo speranța de viață e mult mai mare și nu există acest pericol, credeți-mă că am văzut și eu cifrele și am făcut, practic, niște simulări și pentru viitor”, a spus Daniel Baciu la Realitatea Plus.