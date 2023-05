Partidul Social Democrat European din R. Moldova nu vrea ca Ivan Ceban să mai fie primarul Chișinăului

Potrivit spuselor sale, dacă forțele pro-Europa nu vor trata cu maximă responsabilitate alegerile locale generale din Republica Moldova, ar putea avea loc o consolidare a poziţiilor forţelor pro-Rusia. Vadim Brînzaniuc a avertizat, totodată, că oficialii europeni ar trebui să facă tot posibilul pentru a diminua ponderea forţelor pro-Rusia şi pentru a exclude orice posibilitate de a se consolida în viitor. De aceea, spun el, „cea mai mare bătălie care trebuie câștigată” este „bătălia” pentru conducerea Primăriei Municipiului Chişinău.

Potrivit spuselor sale, pentru a-l înlătura pe Ivan Ceban din funcția de primar al Chișinăului trebuie ca toate forţele pro-Europa să lucreze împreună și vă informeze oamenii despre pericolele la care sunt expuşi dacă Ivan Ceban va conduce în continuare Primăriea Municipiului Chişinău pentru a-şi creşte partidul politic.

De menționat că Vadim Brînzaniuc a deținut funcția de vicepretor al sectorului Buiucani în noiembrie 2018, iar din mai 2019 a deținut funcția de pretor. În marite 2022 acesta a refuz să mai facă parte din echipa lui Ion Ceban și a depus cererea de demisie pe 25 martie 2022.

„Capitala Republicii Moldova e condusă de pro-rusul Ion Ceban, care recent şi-a făcut şi partid. Dacă mai câştigă un mandat în fruntea capitalei, îşi va întări partidul, care reprezintă un real pericol pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar PAS nu are capacitatea de a-l da jos pe Ceban. Numai împreună, consolidând toate forţele cu adevărat pro-europene, vom putea face acest lucru. Avem nevoie de o alianță la Chișinău!”, a declarat recent Vadim Brînzaniuc într-un interviu pentru East-West.

Va fi greu, pentru că el a reuşit să-i păcălească pe mulţi, să-i inducă în eroare, promovându- şi o imagine care nu are nimic în comun cu adevăratul Ceban. El pozează și șite să o facă pe îngerul, dar în spate e lupul în blană de oaie”, a adăugat el.

Ivan Ceban este „cel mai mare pericol pentru libertatea și parcursul european al Republicii Moldova”

Acesta a recunoscut, de altfel, că a crezut la un moment dat că Ivan Ceban a devenit pro-Europa întrucât are mai multe colaborări cu autorităţi locale din România, însă, spune el, în timp ce Ivan Ceban lua banii din România și își consolida interesele Rusiei în Republica Moldova, fiind „cel mai mare pericol pentru libertatea și parcursul european al Republicii Moldova”.

„Vorba proverbului: Lupul păru-şi schimbă, dar năravul – ba. Şi eu am crezut că Ivan Ceban îşi doreşte sincer să dezvolte colaborări bune cu localităţi din România şi chiar l-am ajutat mult în acest sens. Am folosit toate relaţiile mele personale, toată experienţa pe care o am şi am contribuit decisiv la stabilirea multor relaţii de colaborare cu adevărat bune ale Chişinăului cu oraşe din România.

Numai că eu făceam acest lucru din suflet, cu gândul la chişinăuieni, iar Ion Ceban pornind de la interesele sale înguste şi încercând să arunce praf în ochii alegătorilor din capitala Republicii Moldova şi să-i determine să-l susţină în continuare pe el şi partidul său pro-rus.

Eu consider că e cel mai mare pericol pentru libertatea noastră şi pentru viitorul nostru european. Partidul Şor, cel care face acum cea mai mare parte a jocului Rusiei în R. Moldova, posibil va fi scos în afara legii. În mai Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe la această temă. Dacă nu va fi scos în afara legii, acest partid oarecum va rămâne plafonat la segmentul de electorat pe care l-a ocupat deja. Socialiştii, fără Igor Dodon, care are probleme serioase cu justiţia, degradează, ponderea lor scade.

În fiecare săptămână, acest partid e părăsit de deputaţi, primari etc. Cu siguranţă, socialiştii nu au viitor. Alte partide pro-ruse, indiferent de eforturile care le depun, nu cresc şi nici nu cred că vor creşte în viitor. Deci, rămâne Ion Ceban cu partidul său. La un moment dat s-ar putea ca toate forţele pro-ruse să se consolideze anume în jurul său.

De aceea şi spuneam că, în alegerile locale din acest an, trebuie să-l dăm jos pe Ceban din funcţia de primar al Chişinăului, pentru a elimina un mare pericol cu care ne putem confrunta în viitorul apropiat”, a spus vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE).