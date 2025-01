Primăria Bistrița a anunțat un nou regulament pentru parcări, care va aduce schimbări importante pentru toți șoferii din oraș. Scopul acestuia este să facă traficul mai fluid și să reducă aglomerația, având în vedere numărul tot mai mare de mașini pe străzi.

Regulile noi includ taxe actualizate și unele complet noi, iar autoritățile vor să administreze mai bine locurile de parcare disponibile. Vor exista taxe diferite pentru locuitorii orașului și pentru cei care nu sunt rezidenți.

Va fi introdusă o vinietă albastră pentru parcări, care va putea fi cumpărată atât de bistrițeni, cât și de alți rezidenți din municipiu, dar la prețuri diferite. Pentru locuitorii din Bistrița, cei care au mașina înmatriculată în oraș și plătesc taxe aici, vinieta va costa 100 de lei pe an, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme. În cazul microbuzelor, indiferent de proprietar, taxa va fi de 300 de lei pe an.

Principalul avantaj al vinietei albastre este că oferă parcare gratuită tot anul pe toate locurile stradale, fie ele amenajate sau nu. Cei care au deja parcări rezidențiale la blocuri vor avea inclusă vinieta albastră în abonamentul anual, care rămâne la același preț de 240 de lei. Pentru cei care nu sunt rezidenți în Bistrița, tarifele sunt mai mari: 100 de lei pe lună, 200 de lei pentru trei luni, 350 de lei pentru șase luni sau 600 de lei pe an.

