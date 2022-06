Apple, dat în judecată de un cetățean britanic. Cere despăgubiri de peste 700 milioane de lire sterline

Inițiatorul a explicat recent că firma americană a indus intenționat în eroare milioane de persoane cu privire la o actualizare a telefonelor sale despre care a spus că va îmbunătăți performanța lor, dar care, în realitate, a încetinit performanța smartphone-urilor. Acesta solicită acum despăgubiri de aproximativ 768 de milioane de lire sterline pentru 25 de milioane de utilizatori iPhone din Marea Britanie.

Cererea sa a fost deja depusă la Tribunalul de Apel pentru Concurență de la Londra, în care explică cum Apple a încetinit performanța iPhone-urilor mai vechi într-un proces cunoscut sub denumirea de „throttling” pentru a evita reparațiile costisitoare. „Throttling” se referă la introducerea unui instrument de gestionare a consumului de energie lansat într-o actualizare de software pentru utilizatorii iPhone în ianuarie 2017, pentru a combate problemele de performanță și pentru a împiedica dispozitivele mai vechi să se închidă brusc.

Modelele vizate în reclamația respectivă sunt: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X.

Apple neagă orice acuzație

În prezent, Apple susține ferm că nu a redus niciodată durata de viață a produselor sale.

„Nu am făcut niciodată și nu am face niciodată nimic pentru a scurta în mod intenționat durata de viață a vreunui produs Apple sau pentru a degrada experiența de utilizare pentru a determina actualizările clienților.

Scopul nostru a fost întotdeauna să creăm produse pe care clienții noștri să le iubească, iar a face ca iPhone-urile să dureze cât mai mult posibil este o parte importantă a acestui obiectiv”, a fost răspunsul companiei americane, potrivit BBC.

Menționăm faptul că procesul juridic vine la doi ani după ce un caz similar a fost soluționat în Statele Unite ale Americii. În 2020, Apple a fost de acord să plătească 113 milioane de dolari americani pentru a soluționa acuzațiile potrivit cărora ar fi încetinit iPhone-urile mai vechi.

În acel an, 33 de state americane au susținut atunci că Apple a făcut acest lucru pentru a-i determina pe utilizatorii săi să cumpere dispozitive noi. Astfel că milioane de oameni au fost afectați când telefoanele lor iPhone 6, iPhone 7 și iPhone SE au fost încetinite brusc, în ceea ce a fost numit „scandalul batterygate”.