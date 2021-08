USR – PLUS, implicată într-un nou scandal uriaș. O reprezentantă a formațiunii politice este acuzată că a câștigat un premiu la o tombolă la care nu ar fi trebuit să participe.

Ea se apără însă, arătând că a fost doar ”un noroc care acum se întoarce împotriva” ei.

USR – PLUS, implicată într-un nou scandal uriaș. Întâmplare fericită sau act deliberat?

Teodora Munteanu, viceprimărița USR – PLUS a municipiului Suceava, a participat sâmbătă seară la tombola organizată la Festivalul Bucovina Motorfest și a câștigat marele premiu: o motocicletă Yamaha.

Ea a fost cea care a condus ședința de Consiliu Local în care s-a votat sponsorizarea evenimentului cu 40.000 de lei.

Viceprimărița spune că nu ar fi fost specificat în regulamentul concursului faptul că angajații primăriei nu ar avea voie să participe la tombola respectivă și spune că va dona contravaloarea motocicletei.

Potrivit organizatorilor, motocicleta a costat 5.000 de lei și s-au mai investit în ea alți 1.000 de lei.

În luna iulie, Consiliul Local Suceava a aprobat, într-o ședință prezidată de viceprimărița Teodora Munteanu, o sponsorizare de 40.000 de lei pentru organizarea festivalului Bucovina Motorfest, după cum scrie publicația locală Monitorul de Suceava, potrivit libertatea.ro.

Nu consideră că a făcut ceva greșit

O lună mai târziu, Teodora Munteanu câștigă marele premiu al tombolei festivalului, o motocicletă Yamaha. Despre acest lucru, viceprimărița Sucevei a declarat că nu consideră că a făcut ceva greșit, însă va dona contravaloarea motocicletei pentru o asociație de copii.

Viceprimărița Sucevei susține că a participat în fiecare an la acest concurs, iar participarea la tombolă a fost condiționată de cumpărarea tricoului festivalului.

”Am tricou din fiecare an. Am participat la tombolă în fiecare an. Din urnă a extras un copil de 7 ani. Este ceva corect. Nu a fost nicio intenție greșită. Pur și simplu a fost un noroc care acum se întoarce împotriva mea.

Contravaloarea motocicletei respective o voi dona la o organizație care sprijină copii. Voi plăti motocicleta. Nu era specificat în regulamentul tombolei că angajații Primăriei nu pot participa.”, a declarat Teodora Munteanu, potrivit sursei citate.

Ea spune că tricoul a costat 70 de lei. ”Eu mi-am achiziționat abonament la festival. Nici măcar nu am mers pe invitația primăriei. Abonamentul l-am achiziționat cu două luni înainte, tot în ideea de a sprijini festivalul.

A postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă

În fiecare an am cumpărat tricoul festivalului. Am să solicit factura și voi dona contravaloarea unei asociații. Nici să o dau înapoi. E ca și cum aș recunoaște că am făcut ceva greșit. Nu am făcut nimic greșit. Nu am furat-o. Este o motocicletă veche, recondiționată. Nici nu știu dacă costă 1.000-2.000 de euro”, a mai spus viceprimărița Sucevei.

În cursul zilei de duminică, viceprimărița Teodora Munteanu a mulțumit pe pagina sa de socializare și a postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă.

Reprezentanții Legio Phoenix MC, organizatorul Bucovina Motorfest, a precizat pentru Libertatea că motocicleta Yamaha, oferită ca premiu la tombola festivalului, a costat 5.000 de lei și a mai necesitat investiții în jur de 1.000 de lei.

Ulterior, Teodora Munteanu a anunțat, pe pagina de Facebook, că va dona contravaloarea motocicletei organizației Salvați Copiii Suceava, conform sursei citate.