Intervențiile de urgență ale Uniunii Europene pe piața energiei vor include sprijin pentru producătorii de electricitate care se luptă să găsească suficiente lichidități pentru a garanta tranzacțiile după fluctuațiile bruște ale prețurilor la gazele naturale.

Miniștrii energiei urmează să se întâlnească vineri pentru a discuta măsurile necesare pentru a stabiliza piețele europene după ce Rusia a oprit pe termen nelimitat livrările de gaze pe conducta Nord Stream. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat pe Twitter câteva dintre propunerile probabile, care includ ajutor pentru lichidități pentru companii.

Președintele Comisiei Europene a prezentat patru propuneri, menite să ajute companiile. Iată care sunt acestea:

– Reducerea cererii de energie electrică

– Plafonarea prețului la gazele naturale prin conducte

– Ajutarea consumatorilor și întreprinderilor vulnerabile cu venituri din sectorul energetic

– Sprijinirea producătorilor de energie electrică care se confruntă cu probleme de lichiditate legate de volatilitate

