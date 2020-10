Mesajul scris de către Florin Cîțu pe Facebook reprezintă un răspuns pentru acuzațiile lansate de către social democrați tot pe aceeași platformă.

„De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere! La întrebarea «de ce nu prezintă PNL bugetul pe 2021» nu se poate raspunde decât cu o altă întrebare : De ce pun proştii întrebări când oricum nu înţeleg răspunsurile?”, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Mesajul social democraților

Reprezentanţii PSD au susținut că urmează tăieri salariale și concedieri masive.

„De ce ascunde PNL bugetul pe anul 2021? Pentru că urmează redeschiderea discuţiilor cu FMI, iar Guvernul Orban urmează să majoreze TVA, să taie – aşa cum au mai făcut! – salarii şi să concedieze masiv pentru a acoperi găurile din buget produse prin măsurile haotice din acest an”, au scris cei de la PSD tot pe Facebook.

Vești bune pentru companiile care au datorii

Ministrul Finanțelor a anunțat că toate companiile vor avea termen până pe 15 decembrie să depună cerere de reeşalonare a datoriilor acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă şi până la 25 octombrie, pentru anul viitor.

Precizarea ministrului a fost făcut după ce acesta a fost întrebat de premier, în şedinţa de guvern, despre stadiul proiectului de ordonanţă de urgenţă, care ar urma să fie aprobat în şedinţa de guvern de joi, privind reeşalonarea datoriilor acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă până la 25 octombrie.

„Ordonanţa, oricum, chiar dacă se publică după 25, am spus clar ce face, permite reeşalonarea acestor datorii acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă până la 25 octombrie. Ideea este simplă, companiile au până pe 15 decembrie să facă această cerere de reeşalonare pentru anul viitor. Deci, nu este neapărat, nu ne limităm la 25 octombrie pentru luni, dar este bine să o avem aprobată astăzi.

Pe lângă ce am prezentat până acum în spaţiul public, am îmbunătăţit puţin condiţiile, nu vor fi executări silite până la 25 decembrie şi tot astăzi vom introduce în ordonanţă încă o facilitate, discuţiile cu companiile la Consiliul Economic Social, am avut şi noi aceste discuţii şi, faţă de ce am propus, pentru perioada 26 octombrie – 25 decembrie nu se vor calcula nici dobânzi şi nici penalităţi pentru aceste obligaţii fiscale scadente de la intrarea în starea de urgenţă până în data de 25 decembrie. Deci, dacă există companii care au depus declaraţii şi nu pot să plătească şi vor să fie în reeşalonare, până li se aprobă reeşalonarea, există o perioadă de timp”, a afirmat Florin Cîţu.