Ungurii, lovitură cumplită pentru România: „Practic, am recucerit Ardealul!”

Faptul că România are de azi un premier al cărui tată are origini maghiare și prezintă, în afară de nume, numeroase alte lucruri comune cu premierul maghiar Viktor Orban a stârnit numeroase reacții în mass media de la Budapesta. ”Practic, am recucerit Ardealul”, scriu jurnaliștii maghiari.