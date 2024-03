Ministrul maghiar de Externe susține intrarea lui Klaus Iohannis în cursa pentru șefia NATO. Acesta a subliniat că Ungaria nu va sprijini în niciun caz candidatura lui Mark Rutte.

Potrivit declarației făcute de Peter Szijjarto, politicianul olandez a spus anterior că Ungaria trebuie îngenuncheată. Ministrul maghiar a explicat că nimic nu este mai important decât încrederea reciprocă într-o uniune ca NATO.

O asemenea alianţă se bazează pe încredere, iar Ungaria nu poate sprijini un om care vrea să îngenuncheze țara, a spus el.

„Eu aşa cred că astăzi rezultatul alegerii secretarului general al NATO are aceeaşi şansă ca şi la Loto 6/49. Eu pot să vă spun două lucruri în ceea ce priveşte poziţia Ungariei. Noi, sigur, nu o să sprijinim candidatura lui Mark Rutte. Nu-l vom sprijini! Cum am putea sprijini un om care anterior a zis că Ungaria trebuie îngenuncheată. Într-o uniune ca NATO, unde nu există nimic mai important decât încrederea reciprocă, pentru că dacă cineva e atacat, ceilalţi trebuie să îl apere, într-o asemenea alianţă care se bazează pe încredere, noi nu putem sprijini un om care vrea să ne îngenuncheze. Cum am putea avea încredere?”, a declarat Peter Szijjarto.