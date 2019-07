Guvernul lui Viktor Orban a făcut o obsesie din gazele româneşti din Marea Neagră. Două companii ungare au rezervat întreaga capacitate a viitoarei conducte BRUA de pe teritorul României pe 20 de ani, o conductă care abia e terminată pe jumătate. O intrare destul de violentă, încât a făcut ca unele companii din România implicate în proiectele din Marea Neagră să anunţe că se vor uita după clienţi la est sau la sud.

Un alt aspect important, Ungaria a decis să nu prelungească BRUA pe teritoriul său către Austria, aşa cum prevede planul sprijnit de Bruxelles. Vrea astfel ca gazele respective să fie impuse către sud-est prin conductele sale şi de fapt, Ungaria să devină un hub regional, deşi nu are producţie proprie. E o poziţie la care ar trebui să râvnească România, mai ales că are şi cu ce.

În trecutul destul de recent am avut şi declaraţii ale şefului companiei maghiare de transport a gazelor, făcute la Bucureşti, unele care ar putea fi considerate deranjante. A încercat să convingă opinia publică de la noi că cea mai bună soluţie ar fi ca gazele din mare să fie vândute Ungariei, pentru că oricum România nu are ce face cu ele, nu are industrie chimică sau alta mare consumatoare de gaze. Şi a spus ceva de genul „ce să faceţi cu ele?… un foc mare!” Afirmaţii lipsite de diplomaţie, care chiar au generat contre între cele două capitale, scrie digi24.ro.

