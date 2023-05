Guvernul României dezaprobă ferm afirmațiile președintelui Ungariei

Duminică, 28 mai 2023, președintele Ungariei, Katalin Novák, a participat la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc, județul Harghita, unde s-a întâlnit cu sute de pelerini catolici din Europa, Statele Unite ale Americii și Australia. Cu această ocazie, oficialul maghiar s-a rugat pentru bunăstarea Transilvaniei, teritoriu românesc, și pentru reformiștii din zona respectivă.

„Nu lăsa Transilvania să se piardă, Dumnezeul nostru!”, a scris ea pe rețelele sociale.

La doar câteva ore distanță, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat că astfel de declaraţii nu corespund dezideratului promovării unei relaţii pragmatice, de bună vecinătate şi colaborare dintre cele două ţări, în interesul nemijlocit al cetăţenilor români şi ungari indiferent de etnie, precum şi spiritului Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară (semnat la Timişoara, la 16 septembrie 1996) şi Declaraţiei de Parteneriat Strategic dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare pentru Europa secolului XXI (adoptată la Budapesta, la 29 noiembrie 2002).

„MAE român l-a contactat prompt pe ambasadorul Ungariei în România şi a transmis dezaprobarea fermă cu privire la faptul că, în pofida repetatelor apeluri ale părţii române la manifestarea reţinerii în declaraţii şi mesaje publice în contextul vizitelor private efectuate de oficiali şi politicieni ungari în România, şi în contextul vizitei din aceste zile au fost lansate mesaje publice neadecvate, precum cel care vizează o regiune istorică a României”, a transmis, duminică seară, instituția respectivă.

Katalin Novák, aspru criticată de maghiari și români

„Nu lăsa Transilvania să se piardă, Dumnezeul nostru! Pace de la Domnul! Așa se salută reformiștii din Transilvania. Ce putem cere mai mult într-o duminică Whitsun?

Acesta este motivul pentru care ne-am rugat în Transilvania, cu adunarea reformată a bisericii castelului Sepsiszentgyörgy, la slujba de Rusalii, unde episcopul Béla Kató a predicat Evanghelia”, a scris, duminică, Katalin Novák pe contul ei de Facebook, mesajele fiind însoțite de fotografii și de un videoclip de prezentare a pelerinajului de la Șumuleu Ciuc.

Postările ei au transmis sute de comentarii în scurt timp, unele persoane felicitând-o, altele criticând-o aspru pentru că nu s-a rugat pentru „Patria Mamă” (Ungaria), ci pentru un teritoriu românesc.

„Ce sentiment emoționant când câteva sute de mii de oameni îl roagă pe Dumnezeu să nu lase Transilvania să se piardă, Dumnezeul nostru!”

„Dumnezeu să-i binecuvânteze pe unguri!”

„Vrabia , malai viseaza! Vrem sa traim in pace toti locuitorii acestei tari indiferent de nationalitate, romana, maghiara, germana…Vrem sa ne respectam unii pe altii, vrem sa ne respectam unul altuia valorile in care credem. Vrem sa ne bucuram ca ne avem unii pe altii, ca putem invata unii de la altii. Fiecare avem calitati in care excelem. Nu avem nevoie de conflicte generate de “persoane” care nu ne vor binele si nu inteleg ce ne dorim noi.”

„Transilvania? Hai că le merge bine față de noi! Ar trebui să ne rugăm pentru Patria Mamă, că suntem într-o mare c…”

„Dacă te rogi lui Dumnezeu să recâștige Transilvania – ”Dumnezeul meu, nu ne lăsa să pierdem Transilvania” – să știi că Dumnezeu nu este reformat și nici ungur, el este Dumnezeu! De ce nu ne putem ruga și pentru Vojvodina sau ”Ungaria de Sus”?! Sau vreți Transilvania cu ceva peste 1 milion de secui și unguri și o minoritate de peste 5 milioane de români?! Așa atrageți URA întregului popor roman, voi și liderii care mai gandesc așa!!!”

„Transilvania este a noastră, a României! Dumnezeu ne-a dat o nouă, poporului român!”