Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a câștigat concursul organizat de MAE. Asztalos Csaba a obținut postul. Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba, a câştigat concursul pentru postul de membru al României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) şi a descris acest fapt drept „o onoare şi o provocare profesională”.

El a afirmat într-o declaraţie pentru Agerpres că la concursul organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-au înscris aproape 20 de persoane.

„Pentru mine va fi o onoare şi o provocare profesională această activitate pe care urmează să o desfăşor în reprezentarea României şi abia aştept să începem”, a spus preşedintele CNCD.

Asztalos Csaba va rămâne în continuare la CNCD

El a adăugat că îşi va prelua mandatul după mai multe proceduri la nivelul FRA, inclusiv anunţul oficial al rezultatului concursului.

„Îmi doresc să am o experienţă profesională pe acest palier. Am lucrat cu Agenţia în diferite situaţii, am avut contact cu Agenţia şi cu activitatea Agenţiei. M-a ajutat foarte mult experienţa dobândită la CNCD. Rămân la CNCD. Faptul că am luat acest concurs este doar o activitate de reprezentare. Sunt anumite şedinţe pe an la care voi participa, dar în continuare îmi voi desfăşura activitatea la CNCD”, a punctat Asztalos Csaba.

Discriminarea și egalitatea printre temele principale ale FRA

Acesta a vorbit despre activitatea FRA, care „anual îşi propune o anumită tematică pe care o abordează”.

„Discriminarea şi egalitatea sunt printre tematici, în funcţie de anumite criterii, inclusiv elementul discursului de ură este o tematică. Un Consiliu ştiinţific face aceste propuneri. Consiliul de Administraţie participă la adoptarea acestei strategii şi apreciez că Agenţia, prin activitatea sa, trebuie să fie cât mai pragmatică posibil, cât mai apropiată de cetăţenii Uniunii Europene”, a arătat Asztalos Csaba.

În urma concursului, MAE a anunţat că membru supleant, din partea României, în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale este Nicolae Voiculescu.

