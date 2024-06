Sâmbătă, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a condus un marș masiv în Budapesta, încercând să-și energizeze susținătorii înaintea alegerilor europarlamentare.

Orban, în funcție din 2010, își dorește ca partidul său, Fidesz, să obțină beneficii din creșterea sprijinului pentru mișcările de extremă dreaptă în Europa. Partidul nu mai este afiliat niciunui grup din Parlamentul European după retragerea din PPE.

Ungaria se pregătește să preia președinția rotațională a Uniunii Europene în a doua jumătate a anului.

De-a lungul timpului, Orban a fost în dezacord cu ceilalți membri ai UE cu privire la diverse probleme. Premierul ungar a refuzat să trimită arme în Ucraina. De asemenea, a menținut relații economice cu Rusia, chiar și după invazia din 2022.

A „peace march” is taking place in Budapest

The organizers of the march say they oppose the „involvement of Hungary in the war in Ukraine” and „NATO’s unleashing of a new war in Europe.”

At the end of the march, Viktor Orbán will deliver a speech to the participants. pic.twitter.com/ttqIRxVFXe

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2024