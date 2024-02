Viktor Orban pare că direcționează, în aceste zile, o adevărată schimbare de retorică. Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, a oferit un interviu pentru televiziunea publică flamandă.

În cadrul acestuia, ministrul a subliniat, în legătură cu summitul recent al UE, că a fost esențial pentru Ungaria să se asigure că fondurile UE nu sunt folosite pentru achiziționarea de arme.

În momentul în care a fost întrebat despre discuția avută cu omologul său din Ucraina, oficialul ungar a menționat că au avut o singură întâlnire de la izbucnirea războiului. În contrast, Péter Szijjártó a avut cinci întâlniri cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

Ministrul a accentuat că a folosit fiecare ocazie pentru a transmite Rusiei că este crucial să înceteze conflictul armat.

Ministrul ungar de externe a adăugat că Ungaria a fost consecventă în sprijinirea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei, contrar opiniei unor europeni care susțin că soluția este doar pe cale militară.

„Este foarte ușor să fii pro-ucrainean aici, la Bruxelles, în birourile frumoase din Washington, dar încearcă la Moscova! Am fost acolo și am participat la Săptămâna rusă a Energiei de la Moscova, erau aproximativ 1.000 de oameni în sală.

Am stat acolo lângă vicepremierul Rusiei și șefii celor mai mari companii energetice din Rusia, și acolo am declarat deschis că noi condamnăm războiul și am dori ca acest război să se încheie.

Așadar, este ușor să fii pro-Ucraina aici printre aliați, dar încearcă la Moscova!”, a mai declarat Péter Szijjártó.