În ultimele zile, Dunărea a inundat orașul Budapesta, afectând inclusiv zona din fața Parlamentului. Nivelul apei a crescut alarmant, iar estimările arată că debitul fluviului se va dubla. Situația a impus o reacție rapidă din partea autorităților, care au mobilizat forțele pentru a preveni distrugerile.

Ședință de urgență s-a desfășurat în Budapesta, iar premierul Viktor Orbán a anunțat mobilizarea armatei. Mii de soldați sunt deja implicați în construirea digurilor din saci de nisip. De vineri, stațiile de metrou au fost închise, iar aproape 10.000 de muncitori și 15.000 de voluntari lucrează neîncetat pentru a fortifica orașul.

Stația de metrou Batthyány este una dintre cele afectate, iar Parlamentul este protejat de două porți masive de protecție.

Gábor Horváth, maistru mecanic al Oficiului Parlamentului, a explicat cum au fost ridicate porțile de protecție.

The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu

— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024