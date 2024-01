Stela Enache și-a iubit soțul foarte mult. Din acest motiv, ea spune că și-ar dori să fie înmormântată alături de el.

Artista a vorbit despre acest aspect la Antena Stars, acolo unde a mai spus că nu merge des la mormântul soțului. Atunci când o face este în jurul sărbătorilor.

Aceasta a mai spus că a avut o căsnicie frumoasă alături de el. Stela Enache a mai precizat că timp de 40 de ani nu a avut parte de probleme sau de gelozii.

De asemenea, ea a mai spus că atunci când primește flori la spectacole, o parte le oprește, iar o parte le duce la cimitir.

„Foarte des nu mă duc (n.r. – la mormântul soțului), dar sigur că mă duc. Este absolut normal să fie așa. Și în preajma sărbătorilor. Îi mulțumesc pentru tot. Dacă nu era el, cine știe, nu știu, dar faptul că am avut o căsnicie frumoasă, faptul că am trăit aproape 40 de ani împreună fără probleme și fără mizerii, fără gelozii, fără ce văd acum și aud acum. Rar se mai întâmplă. De exemplu, primesc flori la un spectacol. O parte le țin, o parte le duc și îi spun „Datorită ție am primit aceste flori!”. Bineînțeles că și eu am locul de veci lângă soțul meu, absolut normal”, a declarat Stela Enache la Antena Stars.

Deși este un subiect pe care mulți preferă să îl ocolească, artista a spus că știe deja unde va fi înmormântată. Stela Enache a precizat că, atunci când va fi momentul, nu va fi înmormântată la Aleea Artiștilor.

Artista spune că soțul ei a fost înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic și că acolo dorește să fie înmormântată și ea.

Legătura maritală dintre Stela Enache și compozitorul Florin Bogardo a durat 38 de ani.

Artista mărturisește că a avut nevoie de mai mult de zece ani pentru a depăși durerea provocată de pierderea partenerului său de viață.

În anul 2009, artista se simțea pierdută. Aceasta contempla ideea de a renunța la cariera sa muzicală. De asemenea, se gândea să renunțe și la alte activități.

Cu toate acestea, după această perioadă dificilă, artista a obținut mai multe premii.

După pierderea partenerului de viață, a trebuit să aibă grijă de mama sa timp de 3 ani.

Treptat, artista a început să reapară, dar procesul a fost dificil. În încercarea de a face față situației, aceasta s-a implicat în proiectele de renovare a casei.

”Mult, mi-au trebuit cam vreo 10-12 ani ca să-mi revin. La început, au fost niște ani de chin. Nu-mi mai găseam nici locul, nici direcția. După ce nu a mai fost el, am mai avut-o 3 ani pe mama de care a trebuit să am grijă și toate aceste lucruri m-au dat peste cap. Am vrut să dispar din lumea muzicală, dar eu am promis, altcineva a dispus. În sensul că au început să vină niște premii pentru el și pentru mine. De dragul lui m-am dus să le iau. Încet încet am început să reapar, dar a fost greu. Voiam să mă retrag din toate activitățile și găseam eu ceva de făcut, nu sunt omul care să stea. Nu găseam calea sau rostul atunci. M-am afundat în muncă cu casa, am refăcut, am schimbat și așa, încet, încet, mi-am revenit”, a mai adăugat artista.