Alexandru Cumpănașu s-a dezlănțuit pur și simplu și arată totți vinovații din cazul Caracal. Unchiul Alexandrei a vorbit despre complicii care l-au ajutat pe Gheorghe Dincă. Alexandru Cumpănaşu crede că cineva a preluat-o pe Alexandra din casa criminalului cât timp acesta a fost plecat să-şi încarce cartela de telefon.

Purtătorul de cuvânt al DIICOT preciza că, până la acel moment, nu erau indicii că ar fi mai multe victime şi nici că Gheorghe Dincă ar fi avut complici. Alexandru Cumpănaşu contrazice autorităţile.

„Acum vă pot spune următorul lucru: Dincolo de înregistrări avem nişte evidenţe: În 40 de minute monstrul ăsta nu avea cum să se ducă. Eu am trăit în Caracal. Ca să mergi de la Dobrosloveni sau de la Caracal unde era el, până la Slatina sau Craiova, să-ţi încarci cartela, să te urci în maşină şi să te întorci îţi ia o oră şi jumătate. Eu am văzut delay-ul de 45 de minute. Cine a intrat în curte? Cine a preluat-o pe Alexandra? Nu pot să vă spun. Dar în acest moment avem atât de multe dileme la care nu s-a răspuns că toată opinia publică îşi pune întrebări cu privire la adevărul pe care-l spune acest monstru cu privire la modul la care el dirijează ancheta sprecriminal în seria, s-a descoperit una, două şi poate a treia, e criminal în serie şi am terminat îl trimitem în judecată pt. că nu mai e nevoie de altceva. Ei bine, eu nu cred că este aşa. noi am venit cu zeci de exemple. Complicitatea procurorului care timp de 19 ore eu nu mai cred în incompentţă, nu a aplicat niciuna dintre procedurile de identificare a persoanei care ar fi răpit-o pe Alexandra. Avem apoi complicitatea poliției, căutarea Alexandrei prin interlopi. Avem atât de multe motive să ne îndoim de tot ce s-a întîmplat încât în afară de infracţiune ade omor anchetată acum, avem toate motivele şi am cerut în scris procurorului general să se investigheze această reţea, aceste clanuri, aceste reţele din Olt. În cazul Alexandrei mi s-a spus că a fost omorâtă, apoi a venit explicaţia cum că nu, că nu avem o dovadă concretă că a fost în maşina lui. Apoi ni s-a spus că a fost arsă … iar mai târziu că e posibil că nu e posibil, nu mai contează. Vorbesc cu vărul meu şi-mi spune: m-au pus să recunosc inelul şi lănţişorul fetei luându-l din acel cazan … mi-e greu să mă gândesc la aeste. oribile insturmente. Şi atunci, eu vă întreb: ce a făcut criminalul? A luat întâi bijuteriile şi fetei şi le-a pus acolo şi a îngrădămădit-o şi a ars-o. I le-a dat jos? Şi după aceea le-a aruncat în butoi la urmă, ca să rămână probe irefutabile? Sunt practic singurele probe că ea a fost în incinta acelui monstru, în casa aia. Păi dacă erau din argint … nu s-au topit? Că vărul meu a găsit întregi bijuteriile, puţin afumate. Deci, ori le-a aruncat acolo, ori e extrem de slab şi nu ştie ce face dar nu pare deloc asta, şi şi-a pus probele Alexandrei acolo. Ori a ars-o direct cu ele şi bijuteriile s-ua topit. Nun are cum să mă convingă cineva”, a tunat Cumpănașu, conform România TV.

