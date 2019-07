Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, nu pierde în ultima vreme nicio ocazie de a critica Guvernul PSD, partid din care a fost suspendat pentru şase luni. El spune că, în România, administraţia centrală şi cea locală comunică exact ca în Evul Mediu.

”Astăzi în relația dintre administrația centrală și cea locală se întâmplă ca în Evul Mediu, ceea ce mă obligă și pe mine și pe ei să ținem mii și mii de funcționari care muncesc fix degeaba pentru că nu suntem în stare să intrăm în epoca digitalizării. Este inadmisibil că au ridicat salariile mult peste piață în administrația publică. Este un dezechilibru pe care îl vom plăti scump și foarte scump în următorii ani. Pe lângă asta nici măcar n-au făcut reforma administrativă așa cum am făcut noi la Sectorul 3, am disponibilizat oameni. Nu sună foarte bine, dar asta este realitatea. Păi, dacă v-am dublat salariile și trebuie să mă descurc cu mai puțini oameni, așa fac, că altfel sărim în aer cu bugetul! Ce credeți? Jumătate din ce am dat noi afară s-au dus în administrația centrală, pe bani mai mulți și nu fac nimic. Ce se întâmplă azi în administrația publică centrală și în anumite zone din administrația locală, este de necrezut! Au dreptate oamenii să iasă în stradă: ticăloșilor ce sunteți, vă bateți joc de banii noștri!”, spune primarul Sectorului 3.

Robert Negoiţă mai lanseaza o serie de acuzaţii grave la adresa Guvernului, despre care spune că nu încurajează deloc angajările oamenilor apţi de muncă, ci dimpotriva, îi plăteşte să stea prin cârciumi. ”Eu vreau să angajez polițiști și nu vine nimeni la angajare! Știți de ce? Pentru că Guvernul le dă bani să stea în cârciumi, le dă bani să stea acasă, aproape cât le dau eu salariul. Păi el este prost să se ducă să muncească prin frig, prin ploaie, pe căldură, când primește aproape aceeași sumă de bani stând acasă, îl plătește Guvernul să stea acasă! Eu vorbesc de cei apți de muncă, nu de cei care care au o problemă, o dizabilitate, dar la noi Guvernul României le dă bani să stea prin cârciumi”, a mai declarat Negoiţă.

