Anul 2020 reprezintă un an istoric pentru agricultura din România. La finalul acestui an, va exista o situație cadastrală clară a terenurilor agricole din țara noastră și se va ști, cu exactitate, cine, cât și unde are teren agricol. Beneficiile acestui uriaș demers național sunt mai mult decât evidente: se vor putea vedea mai ușor oportunitățile de investiții în domeniu, se va debloca piața tranzacțiilor, iar micii proprietari de terenuri vor putea face mai ușor asociații prin care să-și eficientizeze activitatea.

La începutul acestui an, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole ce fac obiectul subvenţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 4,68 de milioane de hectare (49%). Mai mult, ANCPI a anunțat că sunt contractate lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 4,1 milioane de hectare (43%), cu termen de finalizare sfârşitul anului 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 92% din totalul suprafeţei subvenţionate de Agenția de Plăți.

Altfel spus, la finalul acestui an, aproape toate terenurile agricole din România vor avea carte funciară în care va fi specificat, transparent, numele proprietarului, dimensiunea exactă și poziționarea.

Încep să apară primele rezultate

Primele semne ale faptului că piața terenurilor agricole se deblochează în urma procesului de cadastrare au început deja să apară. Agenția de Cadastru a anunțat că numărul de tranzacții cu terenuri a crescut în luna decembrie a anului trecut față de perioada similară a anului precedent. Astfel, în decembrie 2019, s-au vândut aproape 2.000 de terenuri agricole, față de aproximativ 1.600 de terenuri în decembrie 2018.

Conform rapoartelor ANCPI, județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în cea de-a douăsprezecea lună a anului 2019 sunt Dolj , cu 778 de terenuri, Bihor, cu 602, și Timiș, 572 de terenuri agricole.