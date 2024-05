Un nou lanț de restaurante intră în România

Noul restaurant Hesburger este situat la etajul al doilea al centrului comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, în zona food court-ului, ocupând o suprafață de 80 de metri pătrați. Investiția în acest restaurant s-a ridicat la 300.000 de euro și a generat 30 de locuri de muncă pentru localnici. Deschiderea acestui restaurant vine după o analiză detaliată a pieței românești, Hesburger identificând un potențial semnificativ de dezvoltare în regiune.

Ieva Salmela, Director de Dezvoltare Internațională și Marketing la Hesburger, a anunțat o extindere ambițioasă pe piața din România, evidențiind experiența sa solidă în regiune. Ieva Salmela a subliniat că compania are deja o prezență bine stabilită în țările Baltice și în Bulgaria. În plus, au fost demarate discuții pentru stabilirea unor noi locații în diferite orașe din România, inclusiv în capitala București. Cu planuri ambițioase, Hesburger intenționează să deschidă 10 noi restaurante în primul an de activitate pe piața românească, investind peste 8 milioane de euro în această inițiativă.

„Avem o experiență solidă de expansiune în regiune, în special în țările Baltice și în Bulgaria. În prezent, avem discuții pentru locații noi în diferite orașe din România, printre care și București. Ne propunem să deschidem 10 noi restaurante Hesburger la nivel național în primul an, în urma unor investiții de peste 8 milioane de euro,” a spus Salmela.

Istoria și expansiunea internațională a Hesburger

Hesburger este un nume binecunoscut în industria fast-food, oferind produse care pun accent pe calitate și gust. Burgerii Hesburger sunt preparați din 100% carne de vită și sunt acompaniați de sosuri special create după rețete originale, produse în fabricile proprii din Finlanda și Lituania.

Istoria Hesburger începe în 1966, în micul oraș Naantali din Finlanda, când Heikki și Kirsti Salmela au deschis primul lor restaurant. De-a lungul anilor, compania a crescut exponențial, ajungând să opereze în prezent peste 470 de restaurante în 9 țări. Dintre acestea, 272 de locații sunt în Finlanda, 60 în Lituania, 51 în Estonia și Letonia, 29 în Bulgaria, 7 în Ucraina, 2 în Germania și unul în Polonia.

În 2023, cifra de afaceri din vânzările tuturor restaurantelor Hesburger din Finlanda a fost de 286 milioane de euro, iar pentru cele din afara Finlandei, de 172 milioane de euro. Compania are peste 6.000 de angajați în Finlanda și un total de peste 8.700 de angajați la nivel internațional, reflectând dimensiunea și impactul său global.

Intrarea pe piața din România reprezintă o nouă etapă în expansiunea internațională a Hesburger, venind într-un moment în care piața locală a fast-food-ului este în plină dezvoltare. Cu planuri ambițioase și o strategie clară, Hesburger intenționează să devină un jucător important pe această piață, oferind consumatorilor români o nouă opțiune de fast-food de calitate.