Societatea italiană a reproșat statului român că autoritățile publice locale din cele trei orașe s-ar fi opus la implementarea celor trei proiecte și că ar fi solicitat îndeplinirea unor condiții nerezonabile.

Dosarul s-a judecat sub regulile UNCITRAL în baza Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Romania și Italia, o procedură internatională asemănătoare dosarelor ICSID cu care România s-a mai confruntat în trecut.

În cazul Fin.Co.Ge.Ro, arbitrajul internațional a dat câștig de cauză Românei și, prin hotărârea dată în anul 2019, a respins toate cererile societății italiene, în valoare totală de peste 300 milioane de Eur. De asemenea, investitorul străin a fost obligat să despăgubească statul român pentru toate cheltuielile de arbitraj efectuate.

Avocații care au reprezentat statul român în acest dosar au fost „Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP” din România (fostă Leaua & Asociații) și „Lalive” din Elveția. Aceleași case de avocatură au mai apărat cu succes în trecut România și în cauzele ICSID: The Rompetrol Group NV vs. Romania (No. ARB/06/03), unde investitorului i-au fost respinse toate pretențiile financiare împotriva statului român și Hassan Awdi ș.a. vs. România (No. ARB/10/13), unde investitorului i-au fost respinse pretenții în valoare de peste 439 milioane eur plus dobanzi, fiind admisă doar cererea de restituire a unor sume efectiv achitate către statul român, în sumă de aproximativ 7,5 milioane eur plus dobânzi, respectiv 1,7 % din ceea ce solicitase.

