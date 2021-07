În plină caniculă, aparatul de aer condiţionat este un bun necesar, spun medicii, însă trebuie să ştim să îl folosim corect.

Medicii ORL-işti, spun că aerul condiţionat nu ne afectează viaţa dacă suntem sănătoşi, însă o problemă mai veche de sănătate şi care nu a fost tratată nu poate reactiva. Nu în ultimul rând, aparatul de aer condiţionat trebuie curăţat anual, pentru a nu declanşa rinite alergice din cauza prafului, recomandă medicul ORL, Remus Mihalcea.

Afecţiunile ce pot fi declanşate de aerul condiţionat

aerul condiţionat este un bun necesar, mai ales pe perioada verii. Trebuie utilizat în toate încăperile în care temperatura depăşeşte valoarea optimă;

aerul condiţionat nu influenţează viaţa unui om sănătos înt-un mod negativ;

pacienţii care de obicei au o problemă de sănătate, o sinuzită cronică veche, netratată corespunzător, se poate reactiva în momentul expunerii la aer condiţionat, mai ales când jetul de aer este orientat către faţa omului respectiv;

aerul condiţionat poate declanşa rinite alergice din cauza prafului. Instalaţia trebuie curăţată anual pentru a împiedica aceste fenomene;

nasul înfundat poate ascunde o rinită alergică, cronică, până la polipoză nazală sau formaţiuni tumorale;

anumite afecţiuni declanșate de aerul condiţionat se pot preveni, cum ar fi rinita cronică sau poliploza nazală;

”roşul în gât” este un basm popular. Nu înseamnă că dacă bem rece, răcim. Acest “roșu în gât” este de fapt o faringită acută, o inflamaţie a mucoasei faringiene;

practic, un om sănătos este foarte greu să facă roşu în gât sau amigdalită de la o simplă îngheţată sau o simplă bătură rece”, a explicat, pe pagina de Facebook, dr. Remus Mihalcea, medic ORL.

Faringita este inflamatia faringelui, aflat in partea din spate a gatului. Este cel mai adesea denumita simplu „durere in gat”. Faringita poate provoca, de asemenea, zgarieturi in gat si dificultati la inghitire. Pentru a trata in mod corespunzator o durere in gat, este important sa identificati cauza. Faringita poate fi cauzata de infectii bacteriene sau virale. De aceea, este foarte imporatnt să apelați la medic dacă aveți aceste probleme.

Sursa foto: Dreamstime