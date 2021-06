Deci, cum iti dai seama cand este timpul sa inlocuiesti aparatul de aer conditionat?

Iata 5 indicii de luat in considerare.

Aerul conditionat este mai vechi de 10 ani

In general, te poti astepta ca un aer conditionat bine intretinut sa reziste cam 10 – 12 ani. Cu toate acestea, daca este nevoie de reparatii costisitoare si aparatul de aer conditionat are mai mult de 10 ani, cel mai adesea va fi nevoie sa-l inlocuiesti. Acest lucru este valabil mai ales daca iei in considerare progresele de eficienta pe care le au sistemele de climatizare oferite in ultimul deceniu.

Observi ca aparatul de aer conditionat nu mai este eficient

Daca aparatul de aer conditionat are un rating SEER scazut, te poate costa foarte mult ca sa-l repari. In prezent, aparatele de aer conditionat noi trebuie sa aiba un rating de cel putin 14. Daca ratingul SEER al aparatului tau de aer conditionat este sub 14, poti reduce costurile de energie prin inlocuirea acestuia cu o unitate noua, mai eficienta.

E nevoie de reparatii scumpe pentru aparatul de aer conditionat

De fiecare data cand esti pus in fata faptului de a plati mult pentru reparatia aerului conditionat, ar trebui sa te gandesti daca nu cumva este mai eficient sa cumperi un aparat nou. Cantareste avantajele si dezavantajele reparatiei unitatii vechi. In cazul in care costurile reparatiei ar acoperi o mare parte din pretul unei unitati noi, mai ales daca unitatea prezinta si alte simptome expuse in aceasta lista, probabil ca are mai mult sens sa inlocuiesti aparatul de aer conditionat.

Te confrunti cu defectiuni frecvente ale aparatului de aer conditionat

Se intampla frecvent in ultima vreme ca aparatul de aer conditionat sa se defecteze? Suna la o firma de reparatii si vezi care sunt costurile. Totusi, daca este nevoie des de reparatii la aerul conditionat, ar trebui sa iei in considerare achizitia unei unitati noi, mai performante. Aceste costuri de reparatie se pot aduna si ar trebui sa te gandesti in continuare daca merita sa pastrezi vechiul aparat de aer conditionat in aceste conditii. Scapa de durerile de cap si investeste intr-un aparat de aer conditionat nou.

In casa nu mai este atat de confortabil ca inainte

Mai exact, pare ca este din ce in ce mai dificil sa mentii racoarea in casa. Acesta este un alt indiciu care arata ca aerul de conditionat existent este vechi sau ca nu are dimensiunile potrivite pentru incaperea respectiva. Indiferent de cauza, ai nevoie de un aparat nou de aer conditionat.

Din fericire, oferta de aparate de aer conditionat este acum extrem de variata, iar asta inseamna ca ai de unde sa alegi. Cele mai noi aparate de aer conditionat au o multime de functii avansate: timer, programare, Auto, Turbo (racire rapida), mod economic, mod de noapte/ sleep, dry/ dezumidificare, heat/ incalzire, ventilare, autocuratare, hold etc.