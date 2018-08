Un mare lanţ de magazine de accesorii se lansează la Târgu Jiu

Noul magazin Meli Melo se afla in Shopping City Târgu Jiu. Cu ocazia deschiderii, magazinul a pregătit o ofertă de 4 zile, până pe 2 septembrie, toate produsele fiind reduse cu 20%.

Noul magazin Meli Melo este amplasat la parterul centrului comercial.

Campania promoţională de 20% reducere este valabilă incepand din 30 august, până duminică, 2 septembrie.

Meli Melo – Paris a deschis primul magazin in anul 1998 in Bucuresti, în prezent deţinând un total de 57 de magazine, dintre care 1 magazin Exclusive, 2 department store, 6 magazine deco, 2 magazine în Chisinau (Republica Moldova), 2 magazine in Belgrad (Serbia) şi 2 magazine în Sofia (Bulgaria).