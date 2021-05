Un jurnalist opozant al regimului lui Lukașenko a fost arestat. Ce spun liderii europeni

Jurnalistul opozant a fost arestat duminică, pe aeroportul din Minsk, după ce a coborât dintr-un avion pe ruta Atena-Vilnius. Canalul de Telegram Nexta al opoziției din Belarus spune că avionul a fost interceptat de către aviația militară și deviată de pe traiectorie în urma unei alerte cu bombă. În acest context, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a făcut apel la Uniunea Europeană și la NATO.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk . Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!

Jurnalistul opozant a fost colaborator al Nexta, o instituţie media care a jucat un rol de prim-plan în marele val de contestare a realegerii în 2020 a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994.

După informațiile apărute cu privire la arestarea jurnalistului opozant, liderul Comisiei Europene, Ursul von der Leyen, a reacționat imediat și a cerut continuare cursei avionului cu toți pasagerii la bord.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.

ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.

Any violation of international air transport rules must bear consequences.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021