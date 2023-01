Un iranian de 32 de ani, suspectat de pregătirea unui atentat „islamist” folosind cianură şi ricină, a fost arestat în vestul Germaniei. Anunțul a fost făcut duminică de poliția şi Parchetul general din Düsseldorf, relatează AFP.

Un iranian suspect de pregătirea unui atentat a fost arestat

Potrivit unui comunicat al Parchetului general şi al poliției din Münster, locuința sa din Castrop-Rauxel (Renania de Nord-Westfalia) a fost percheziționată pentru a găsi eventuale „substanțe toxice” destinate comiterii unui atac.

Anchetatorii au precizat că iranianul în vârstă de 32 de ani este „suspectat că a pregătit un act de violență grav amenințând securitatea statului procurându-şi cianură şi ricină în vederea comiterii unui atentat cu caracter islamist”.

În cursul operațiunii o altă persoană a fost reținută şi plasată în arest.

Amenințare cu bombă chimică

Principalul suspect ar urma să fie prezentat în zilele următoare unui judecător de instrucție în vederea posibilei sale plasări în arest preventiv, a adăugat Parchetul.

Conform cotidianului Bild, autoritățile germane au fost avertizate în urmă cu câteva zile de un serviciu de informații străin cu privire la amenințarea unui atac cu „bombă chimică”.

Germania a fost vizată în ultimii ani de mai multe atacuri islamiste, printre care cel de la un Târg de Crăciun din Berlin comis cu un camion de mare tonaj în decembrie 2016, soldat cu 13 morţi, relatează AFP.

Germania, o țară vizată de atentate

În ianuarie 2020, șase persoane au fost ucise cu focuri de armă în oraşul Rot am See din sudul Germaniei. Incidentul armat a avut loc în orăşelul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nürnberg.

Atunci, un individ a deschis focul, omorând mai multe persoane şi rănind altele. Victimele participau la o „reuniune familială”, afirmă Spiegel, care citează sursă din poliție.

„Amplă operaţiune de securitate în Rot am See, unde a avut loc un incident armat. Mai multe persoane au fost ucise, probabil că sunt şi morţi într-o clădire. Suspectul a fost arestat”, a comunicat atunci Poliţia regională. Rot am See este un mic orăşel cu aproape 5.000 de locuitori.