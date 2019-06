Gigantul de mobilă scandinav JYSK a anunțat că va deschide joi al 75-lea magazin în localitatea Huși, dorind să ajungă la un număr de 135 de magazine în următorii ani.

”Expansiunea face parte din ADN-ul JYSK, iar fiecare deschidere ne aduce mai aproape de obiectivul pe care îl avem în România, de a ajunge la 135 de unităţi în următorii ani. JYSK Huşi va fi cel de-al doilea magazin pe care îl avem în judeţ, unde suntem prezenţi din 2017, când am inaugurat un magazin în Vaslui”, a declarat Iraida Paiuc, marketing manager JYSK România.

Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni este unul dintre cei mai importanți de pe piața din Europa cu o cifră de afaceri de 4 miliarde de euro anual. Grupul are un număr de 23 de mii de angajați in 50 de țări iar numărul magazinelor se ridică la 2700. Intrarea pe piața locală din Romania a fost in anul 2007 prin deschiderea primului magazin în Oradea.

Marți gigantul suedez IKEA a anunțat de asemenea deschiderea unui al doilea magazin, cel mai mare din Europa de Sud-Est, în București.

Al treilea cel mai mare retailer de mobilă din lume, firma austriacă XXXLutz, a semnat recent contractele de preluare a 22 de magazine kika din România, Ungaria, Cehia și Slovacia, intrând astfel în concurența directă cu IKEA.

Și producătorul turc de mobila Alfemo a deschis primul showroom din România prin intermediul Kids Room Decoration. Inaugurarea face parte dintr-un plan amplu de a deschide peste 100 de magazine proprii pâna în anul 2023 și a dezvolta o rețea de magazine în cele mai amri orașe.

