Potrivit explicațiilor oferite de Serghei Jirnov, Călin Georgescu, prin funcțiile ocupate în ministerele din România de-a lungul anilor, putea fi considerat o „sursă valoroasă” pentru serviciile secrete din Rusia. Chiar dacă nu a avut nicio legătură personală cu acesta în perioada sa activă în KGB, fostul ofițer consideră plauzibil scenariul unei colaborări între Georgescu și Moscova.

Jirnov l-a caracterizat pe Georgescu drept un oportunist, subliniind că acesta s-a adaptat rapid noilor condiții politice apărute după 1989. Fostul ofițer KGB a afirmat că, în calitatea sa de candidat la alegerile prezidențiale, Georgescu a exploatat convingerile populiste ale unei părți a electoratului român pentru a-și spori popularitatea. În opinia sa, Georgescu nu este o persoană cu convingeri politice solide, ci mai degrabă un politician care calculează atent ce opinii îi pot aduce beneficii electorale.

În contextul suspiciunilor că ascensiunea lui Călin Georgescu ar fi fost susținută de Rusia, Jirnov a precizat că autoritățile române nu au recunoscut oficial ingerințele străine în campania electorală. Totuși, el crede că Moscova a încercat să îl sprijine pe Georgescu, în conformitate cu strategia de război hibrid dusă de Rusia împotriva Occidentului.

„Nu l-am cunoscut pe Călin Georgescu, în perioada în care am lucrat în KGB nu am răspuns și de România, eram specializat pe America Latină și ulterior pe Franța. Chiar dacă nu am vreo dovadă că ar fi fost recrutat de KGB, nu am documente în acest sens, pot spune domnul Georgescu reprezenta un interes clar pentru serviciile de informații din Rusia prin prisma faptului că a lucrat în instituțiile publice din România mai mulți ani, inclusiv în ministere. În orice caz, mi se pare plauzibilă ipoteza conform căreia Călin Georgescu ar fi putut fi colaborator al KGB. Știu și că domnul Călin Georgescu a fost propus de mai multe ori ca prim-ministru, fapt ce l-ar fi putut face o sursă foarte bună pentru serviciile de informații din Rusia,

Pentru mine, Călin Georgescu este un oportunist, pentru că după decembrie 1989, după căderea comunismului, a reușit să se insereze în instituțiile din noua Românie. Călin Georgescu este, având în vedere tot ce povestește în ultimele săptămâni, ca și candidat la alegerile prezidențiale, un oportunist populist. Călin Georgescu a calculat foarte bine care sunt convingerile opiniei publice ce i-ar putea aduce mult capital la alegeri. Călin Georgescu a făcut totul pentru a flata opiniile populiste ale unei părți a românilor. Ca să rezum, Călin Georgescu e un oportunist și nu cineva care are convingeri ferme. ”, a spus el pentru Adevărul.