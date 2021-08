Un cunoscut interlop s-a spovedit pe Facebook. A spus toate fărădelegile pe care le-a comis

Interlopul a postat mesajul pe rețelele de socializare în contextul în care vineri judecătorii din Vaslui vor lua o decizie cu privire la menținerea acestuia în arest la domiciliu sau arestarea lui preventivă.

Acesta își începe confesiunea prin a-i avertiza pe tineri să nu-și dorească niciodată să fie ca alte persoane pe care le văd pe stradă, din dorința de a fi ”șmecher”. Interlopul a subliniat că toate metodele prin care poți ajunge ”șmecher” duc direct la închisoare.

Interlopul povestește că acum este arestat și el și că mai are trei luni de arest la domiciliu. El spune că inițial credea că poliția îl abuzează, deoarece persoana pe care a bătut-o a avut nevoie de spitalizare doar două zile. El spune că nu vrea să se plângă de perioada pe care o mai are de stat în arest, deoarece este conștient că și-a făcut-o cu mâna lui.

”Acum sunt arestat şi eu. Am stat pe arest o lună şi mai am 3 luni de stat la domiciliu, din cauza la o mică bătaie. La început mi s-a părut că, ţinând cont că am avut parte de altercaţii mai uşoare, am încercat să-mi ţin numele sus cum am crezut eu mai bine. De multe ori mi-aş fi dorit să fiu fraier. Acum nu vreau să mă plâng de nimic. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Credeam că mă abuzează poliţia. Nu ştiam ce are cu mine, că cel pe care l-am bătut a avut doar vreo două zile de spitalizare”, îşi începe confesiunea Ionuţ Moşailov.