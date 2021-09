Un cunoscut club din Liga 1 a fost scos la vânzare. Patronul clubului cerea 3 milioane de euro

Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a declarat că a scos la un moment dat clubul la vânzare pentru suma de 3 milioane de euro. Acesta a precizat că negocierile cu investitorii străini nu s-au concretizat, deoarece a impus o singură condiție.

Acesta ar fi vândut FC Botoșani dacă primea suma de un milion de euro în prima tranșă, apoi restul de două milioane de euro peste trei zile, cu garanția că echipa de fotbal nu va dispărea.

„Da. Nu numai o dată. Niciodată când sunt supărat nu m-am gândit să mă las când eram supărat. Când o duc foarte, foarte bine zic că acum o dau. Pentru că s-ar putea să o ia cineva. FC Botoşani nu are nicio datorie. Din afară am avut cu cineva o discuţie, am pus două condiţii. Aş da clubul, dar să-l ţină trei ani de zile, nu degeaba. Îmi dai 3 milioane de euro, 500.000 acum, iar restul după trei ani”, a precizat acesta la as.ro.