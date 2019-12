TUI TravelCenter va fi reprezentat de Memento Group, deținătorul Christian Tour, turoperatorul român numărul 1 ca volum de vânzări. TUI Group va deschide în România zeci de agenții, care vor funcționa în paralel cu cele ale Christian Tour.

TUI TravelCenter va oferi cazări, transport (terestru și aerian), activități la destinație, pachete turistice, croaziere, tururi, vacanțe exotice și city break-uri. Va opera propriile zboruri charter către țări precum: Spania, Grecia, Turcia, Austria, Egipt, dar și Maldive, Thailanda, Mexic sau Republica Dominicană. Turiștii se vor putea caza în hoteluri aflate sub brandul TUI: TUI Blue, TUI Magic, RUI, YUI Suneo, Robinson, TUI Sensatori.

Mai mult, grupul va revinde produsele turistice ale tuturor operatorilor români. Gigantul va opera atât offline, în sediile care vor fi deschise în toată țara, cât și online, pe site-ul www.tuitravelcenter.ro, Produsele operatorului vor fi vândute și prin agențiile revânzătoare.

Se va pune accent pe pachetele premium, pe destinații exotice și produse de nișă. TUI TravelCenter va avea un produs personalizat ți exclusiv de zbor charter, operat de Charter Broker SRL (companie a grupului Memento, din care face parte și Christian Tour, specializată în aranjamente de zbor charter), combinat cu produse dinamice ale ofertei TUI-respectiv hotelurile TUI și experiențele touroperatorului german.

”Suntem foarte fericiți și mândri că am reușit să ne asociem cu Memento Group, ceea ce reprezintă un pas mare. Ca piață în creștere, România este foarte importantă pentru grupul TUI, care oferă un portofoliu bogat călătorilor români, de la pachete low-budget până la călătorii de lux. Cu noul nostru partener, suntem convinți că ne vom continua creșterea în România.”, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, Michael Lettner, TUI Head of Sales CEE.

15 agenții în primul an

Investiția de început este de peste 1,5 milioane de eruro în primul an de operare și de peste 5 milioane de euro în următorii cinci ani. În primul an de operare, vom deschide 15 agenții TUI TravelCenter, care vor acoperi 13 dintre cele mai mari orașe ale țării, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov etc. Toate sediile vor funcționa sub brandul TUI TravelCenter și vor beneficia de o poziționare centrală în orașe. De asemenea, angajații din România vor participa la traininguri în Austria cu profesionițti din cadrul TUI Austria.”, a precizat Cristian Pandel, CEO Memento Group.

De ce vor beneficia turiștii români?

Cristian Pandel a precizat că turiștii români vor avea acces la o varietate largă de servicii de înaltă calitate și o selecție premium de pachete, hoteluri și activități de vacanță, la care se adaugă experiența în turism a celui mai mare grup de călătorii din lume și expertiza pe piața locală a Christian Tour.

”Vom aduce pentru români cele mai bune tarife și nu va mai fi nicio diferență între piața germană și piața din România. Într-o noapte, am importat 52 de mii de hoteluri din baza de date de la TUI. Dacă înainte aveam acces la 30, 50 de hoteluri, acum avem acces, de exemplu în Creta, la 100 de hoteluri cu prețuri speciale. Potrivit unei directive europene, nu se vor mai face diferențe la cazări, între un european din România sau un european din Germani.”, a mai spus antreprenorul.

Se va dilua Christian Tour?

”Nu. Se va merge pe două linii de business, practic, folosim un second-brand. Eu întotdeauna mi-am dorit să avem, în ultimii ani, al doilea brand, chiar puțin diferit de brandul Christian Tour. Christain Tour este cunoscut pentru circuite, senior voyage, oartide cu autocarul, brandul TUI va fi poziționat mai sus, va fi puțin premium, va vinde foarte mult pachete cu avionul sau pachete pentru familii, va avea rețea proprie și va avea o echipă de management proprie și diferită de Christian Tour.”, a încheiat afaceristul.

Te-ar putea interesa și: