Recent, un alt avion rusesc de luptă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe în oraşul Eisk, din sudul Rusiei, provocând incendierea decesul a cel puțin 13 persoane.

Cei doi piloţi au murit, au anunţat oficiali ruşi, potrivit Reuters. Presa rusă scrie că avionul care s-a prăbuşit duminică este un Su-30.

„Un avion de tip Su a căzut peste o casă de două etaje la Irkutsk”, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev. Potrivit serviciilor de urgenţă citate de agenţiile de presă ruse, este vorba de un avion de vânătoare Su-30, care s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament.

In Irkutsk, southeastern Russia another plane crashed. This is the second in two weeks time. A SU-30SM fighter yet fell on a two-story building. pic.twitter.com/ZYYh4RpFfb

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2022